Huerta en casa: qué sembrar en agosto para empezar a cosechar en pocas semanas

No hace falta tener un gran terreno para producir alimentos frescos. Un pequeño patio, una terraza o incluso algunas macetas bien ubicadas alcanzan para comenzar una huerta y disfrutar de verduras recién cosechadas.

Además de representar un ahorro en el bolsillo, cultivar alimentos propios permite consumir productos de estación, conocer su origen y convertir la jardinería en una actividad saludable y relajante. Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), agosto es un mes ideal para planificar y poner en marcha la huerta primavera-verano en buena parte de la Argentina.

Fotos gentileza.-

¿Por qué agosto es un buen mes para empezar una huerta?

Durante agosto los días comienzan a alargarse y, aunque todavía pueden registrarse heladas en muchas regiones, las temperaturas empiezan a subir de forma gradual.

Desde el organismo explican que este período es clave para iniciar almácigos, sembrar especies resistentes al frío y preparar el terreno para los cultivos de primavera.

Eso permite llegar a septiembre con plantas ya desarrolladas y adelantar las primeras cosechas.

Las verduras que podés sembrar en agosto

De acuerdo con los calendarios de siembra del INTA, estas son algunas de las especies recomendadas para este mes.

Lechuga

Es una de las más elegidas para quienes recién empiezan.

Puede sembrarse en almácigo o directamente en la tierra, siempre que reciba varias horas de sol.

Las variedades de hoja suelen estar listas para cosechar entre los 45 y 70 días, según las condiciones climáticas.

Rabanito

Es uno de los cultivos más rápidos de la huerta.

En apenas 25 a 35 días puede ofrecer sus primeras raíces, por lo que resulta ideal para quienes quieren ver resultados rápidamente.

Además, ocupa poco espacio y se adapta muy bien a macetas.

Espinaca

Tolera muy bien las bajas temperaturas y ofrece hojas tiernas para cosechar durante varias semanas.

El INTA recomienda mantener el suelo húmedo, pero evitando el exceso de agua.

Acelga

Es una de las hortalizas más resistentes.

Una vez establecida, permite realizar cosechas sucesivas cortando únicamente las hojas externas mientras la planta continúa creciendo.

Arvejas

Agosto todavía es un buen momento para sembrarlas en muchas regiones del país.

Necesitan algún tipo de tutor o guía para desarrollarse correctamente.

Zanahoria

Puede sembrarse directamente en el lugar definitivo porque no tolera bien los trasplantes.

El suelo debe estar suelto, profundo y libre de piedras para favorecer el crecimiento de las raíces.

Remolacha

Otra especie muy recomendada para esta época.

Produce tanto raíces como hojas comestibles y suele adaptarse bien a diferentes tipos de suelo.

Aromáticas que también podés plantar

Además de las verduras, agosto es un excelente momento para incorporar plantas aromáticas que luego pueden utilizarse en la cocina.

Entre las más recomendadas se encuentran:

perejil;

cilantro;

ciboulette;

orégano;

tomillo;

menta (preferentemente en maceta para controlar su expansión).

Cómo preparar la tierra antes de sembrar

El INTA recomienda dedicar unos minutos a preparar correctamente el suelo antes de colocar las semillas.

Lo ideal es:

remover la tierra para airearla;

incorporar compost o materia orgánica bien descompuesta;

retirar piedras y malezas;

nivelar la superficie;

regar antes de sembrar si el suelo está muy seco.

Una buena preparación favorece la germinación y el desarrollo de las raíces.

Los errores más comunes al comenzar una huerta

Quienes empiezan suelen cometer algunos errores que pueden evitarse fácilmente.

Entre ellos:

sembrar demasiado profundo;

regar en exceso;

colocar las plantas en lugares con poca luz;

sembrar muchas especies juntas sin respetar el espacio recomendado;

olvidar controlar la aparición de malezas.

El INTA recuerda que la mayoría de las hortalizas necesitan entre cuatro y seis horas diarias de sol directo para desarrollarse adecuadamente.

¿Qué cultivos permiten cosechar más rápido?

Si el objetivo es obtener resultados en pocas semanas, estas son algunas de las mejores opciones:

Cultivo Primera cosecha aproximada Rabanito 25 a 35 días Lechuga de hoja 45 a 60 días Espinaca 45 a 60 días Rúcula 30 a 40 días Acelga 50 a 70 días

Los tiempos pueden variar según la variedad, la temperatura y los cuidados.

Una inversión pequeña con grandes beneficios

Más allá del ahorro económico, tener una huerta en casa también favorece una alimentación más saludable y un mayor contacto con la naturaleza.

El INTA destaca que cultivar alimentos propios ayuda a incorporar más verduras frescas a la dieta, reduce el desperdicio y promueve hábitos sostenibles que pueden involucrar a toda la familia.

Con algunas semillas, un poco de tierra y paciencia, agosto puede convertirse en el punto de partida para disfrutar de las primeras cosechas de la temporada.