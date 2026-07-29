Contraste en los surtidores: las ventas de combustible cayeron en junio a nivel nacional, pero Neuquén creció un 7,7%

En junio, las ventas de combustible en Argentina presentaron un descenso interanual del 2,9%, y una baja del 6,2% frente a mayo, en un total de 1.331.423 metros cúbicos entre naftas y gasoil. En contraste con este escenario, Neuquén fue la provincia donde más aumentaron las ventas, con un 7,7%.

A nivel nacional, el consumo de naftas representó el 56% del total, con una baja del 1,9% interanual, mientras que el gasoil tuvo un retroceso del 4,2%, según procesó Agencia Noticias Argentinas en base a datos de la consultora Politikon Chaco.

El gasoil común tuvo una merma del 8,9%, aunque fue compensado de manera parcial por un crecimiento del 4,0% en el segmento Premium.

Si se juntan todos los resultados del primer semestre de 2026, se acumulan ventas por 8,21 millones de metros cúbicos, lo que refleja una baja del 1,3% interanual.

Según la consultora, los datos de junio representan la «quinta baja consecutiva en ese nivel comparativo», y «el menor volumen para un primer semestre desde 2021»

En el análisis regional, Neuquén fue la provincia que más aumentó sus ventas, siendo una de las pocas excepciones respecto al panorama a nivel país. En una región donde predomina la actividad petrolera en Vaca Muerta, se presentó una suba del 7,7%.

De esta manera, marcó una diferencia considerable respecto a las demás provincias que también mostraron un saldo positivo en el mes, que fueron Entre Ríos (1,3%), Tierra del Fuego (0,5%) y Mendoza (0,4%).

Por el lado opuesto, diecinueve distritos registraron descensos , siendo los casos más significativos La Rioja (-8,0%), Formosa (-9,3%) y Salta (-11,3%), denotando un contraste entre las distintas regiones del territorio nacional.

En cuanto al desempeño de las empresas, YPF lideró el mercado al concentrar el 55,1% del total, seguida por Shell (22,5%) y Axion (12,0%). Según detalla el informe, la petrolera de bandera «mantuvo su liderazgo con un market share del 55,1% del total de ventas en junio, pero mostró una variación interanual negativa en sus ventas (-1,6%)».

La reducción de las ventas ocurre en el marco de la escalada del barril brent a causa de la guerra en Medio Oriente. Para apaciguar el impacto en los surtidores, YPF implementó en abril un sistema de «buffer de precios», al que adhirieron el resto de compañías en el país.

Hasta el momento, la prolongación del conflicto y la nueva suba internacional del precio internacional del crudo dilatan la posibilidad de disminución de los precios.