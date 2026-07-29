Fuerte despliegue por un tiroteo en Allen: dos policías terminaron heridos tras ser agredidos

Allen fue escenario de otro violento episodio que terminó con dos efectivos heridos. Durante las primeras horas de este miércoles, la Policía de Río Negro recibió denuncias por un presunto enfrentamiento armado en un sector recurrente de estos hechos y, al llegar al sitio, los agentes terminaron siendo agredidos por las personas involucradas.

El caso se encuentra en plena etapa de investigación y cuenta con un operativo policial en marcha. Según trascendió, habría personas detenidas, aunque todavía no se precisó la cantidad.

Tiroteo y tensión en Allen

El violento episodio se ubicó en la zona conocida como la toma El Triángulo, en el barrio Tiro Federal. Según la información brindada por el comisario Alejandro Garcés, fue en el mismo sitio donde la semana pasada -jueves 23 de julio-, dos hombres terminaron gravemente heridos tras recibir dos disparos.

Garcés detalló que tomaron conocimiento del hecho cuando recibieron varios llamados de vecinos preocupados alertando la situación. Cuando los móviles policiales arribaron, estos fueron agredidos por las personas involucradas.

Como resultado de esta situación, una mujer policía terminó con un fuerte golpe en la cabeza y otro efectivo fue golpeado con un hierro en uno de sus brazos. Ambos fueron asistidos por personal de Salud, pero la empleada policial fue derivada al hospital para que le realicen los estudios correspondientes y verificar su estado de salud.

En el lugar se está desarrollando un importante operativo y, según lo trascendido, habría personas detenidas.

Segundo tiroteo en menos de una semana en Allen

El pasado 23 de julio se produjo un hecho similar en el mismo sector. Sobre aquel caso, se supo que todo ocurrió cuando un grupo de personas se encontraba en el patio de una casa y fue atacado a tiros sorpresivamente.

Solo dos hombres fueron alcanzados por los proyectiles, recibiendo heridas en el abdomen y el tórax. Debido a la complejidad del cuadro, ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital local, aunque posteriormente se derivó a uno de ellos a un centro de mayor complejidad en Roca. Su condición era crítica.

Por este episodio se abrió una causa con el fin de localizar a los atacantes que, de acuerdo con las últimas novedades, aún no han sido identificados.