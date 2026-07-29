Es oficial: Nación formalizó el ingreso del proyecto de litio Tres Quebradas al RIGI

Tres Quebradas se sitúa en el departamento de Fiambalá, en el sudoeste de Catamarca. Foto: gentileza.

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó el ingreso del proyecto de litio Tres Quebradas (3Q) al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa situada en Catamarca está bajo operación de Liex, filial de la compañía china Zijin Mining, y prevé una inversión total de 709 millones de dólares.

La medida, que había sido anunciada previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales, quedó formalizada este miércoles mediante la publicación de la Resolución 1153/2026 del Boletín Oficial.

La inversión será destinada a ampliar la capacidad de producción de carbonato de litio hasta 40.000 toneladas anuales, además de construir nueva infraestructura para la operación.

Tres Quebradas está ubicado en el departamento de Fiambalá, en el sudoeste de Catamarca, y las concesiones mineras que se desarrollarán son Lodomar I, Lodomar II y Lodomar IV.

La resolución aprueba la adhesión de Liex como Vehículo de Proyecto Único (VPU), la figura jurídica creada por el RIGI para acceder a los beneficios del régimen. También autoriza el listado de bienes que podrán importarse con las ventajas aduaneras previstas por la ley e instruye la inscripción del proyecto en el registro correspondiente.

La compañía deberá completar el monto de inversión mínima antes del 30 de noviembre de 2027 y acreditar, durante los dos primeros años desde la notificación de la resolución, que ejecutó al menos el 40% de esa inversión en activos alcanzados por el régimen. Se estableció el pasado 3 de julio como la fecha de adhesión formal al mismo, a partir de la cual corren los plazos previstos.

Una vez en funcionamiento, se estima que Tres Quebradas genere exportaciones por casi 400 millones de dólares anuales, significando un importante aporte para la balanza comercial.

Respecto a la vida útil del proyecto, los estudios técnicos indican que el yacimiento cuenta con recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva. Entre las distintas etapas de construcción y operación se prevé la creación de 4,406 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Según precisa el documento, la etapa de construcción del proyecto comenzó a principios de junio de este año, mientras que se espera que su operación comercial inicie el 1 de abril de 2029.