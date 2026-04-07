El desayuno sin harinas que ayuda a bajar la inflamación

El desayuno es una de las comidas más importantes del día, pero muchas veces se basa en productos con harinas refinadas que pueden generar hinchazón, digestiones pesadas y picos de glucosa. Frente a esto, cada vez más especialistas recomiendan opciones más simples, naturales y fáciles de preparar.

Una alternativa que gana terreno es el desayuno sin harinas, ideal para quienes buscan reducir la inflamación abdominal sin hacer cambios extremos en su alimentación.

Por qué conviene evitar las harinas en el desayuno

Las harinas refinadas, presentes en panificados y galletas, suelen digerirse rápido y provocar subidas bruscas de azúcar en sangre, lo que luego genera más hambre y menor saciedad.

Además, pueden contribuir a:

Sensación de hinchazón abdominal

Digestiones lentas o pesadas

Acumulación de grasa en la zona del abdomen

Baja energía a media mañana

Por eso, reemplazarlas por alimentos reales puede mejorar notablemente cómo te sentís durante el día.

El desayuno sin harinas que ayuda a desinflamar

Una opción práctica, rica y equilibrada:

Bowl proteico con yogur, frutas y semillas

Ingredientes:

1 yogur natural (puede ser griego o vegetal)

1 fruta fresca (banana, manzana o frutos rojos)

1 cucharada de semillas (chía o lino)

1 puñado de frutos secos

Opcional: coco rallado o un toque de miel

Preparación:

Mezclar todos los ingredientes en un bowl y consumir en el momento. No requiere cocción y se puede adaptar según gustos.

Qué beneficios tiene este desayuno

Este tipo de combinación aporta nutrientes clave para empezar el día:

Proteínas , que aumentan la saciedad

, que aumentan la saciedad Fibra , que mejora la digestión

, que mejora la digestión Grasas saludables , que aportan energía sostenida

, que aportan energía sostenida Azúcares naturales, que evitan picos bruscos

El resultado es un desayuno que no inflama, mantiene la energía estable y evita el picoteo.

Otras ideas de desayunos sin harinas

Para variar durante la semana, podés probar:

Huevos revueltos con palta

Smoothie de frutas con leche o bebida vegetal

Yogur con granola casera sin harinas refinadas

Fruta + frutos secos + infusión

Lo importante es priorizar alimentos naturales y evitar los ultraprocesados.