El movimiento suave que recomiendan después de los 60 para ganar estabilidad y confianza

Con el paso de los años, el cuerpo cambia. La pérdida de fuerza muscular, la menor coordinación y la disminución del equilibrio aumentan el riesgo de caídas, uno de los principales problemas en adultos mayores. Frente a este escenario, aparecen alternativas que no requieren esfuerzo extremo pero sí constancia.

Una de las más recomendadas es el tai chi, una disciplina de origen oriental que combina movimientos lentos, controlados y coordinados con la respiración. Aunque a simple vista puede parecer suave, sus beneficios son profundos y sostenidos.

Fotos gentileza.-

Por qué el equilibrio se vuelve clave después de los 60

Mantener la estabilidad corporal no solo permite moverse con seguridad, sino también conservar la independencia en la vida diaria.

Actividades simples como caminar, levantarse de una silla o subir escaleras dependen directamente del equilibrio. Cuando este se deteriora, aumentan las probabilidades de caídas y lesiones.

Por eso, trabajar el cuerpo de forma integral se vuelve fundamental.

Tai chi: el ejercicio que fortalece sin exigir de más

El tai chi se caracteriza por una serie de movimientos fluidos, continuos y de bajo impacto, que se realizan de manera consciente.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Mejora del equilibrio y la coordinación

Fortalecimiento muscular progresivo

Mayor flexibilidad y movilidad articular

Reducción del estrés y la tensión corporal

Mejor control de la respiración

A diferencia de otras actividades, no requiere equipamiento ni grandes esfuerzos, lo que lo convierte en una opción accesible para personas mayores.

El tai chi es un ejercicio para mente y cuerpo.-

Cómo empezar tai chi de forma segura

Una de las ventajas de esta práctica es que puede adaptarse a diferentes niveles y condiciones físicas.

Para comenzar:

Elegí movimientos lentos y controlados

Priorizá la postura y la estabilidad

Acompañá cada ejercicio con respiración profunda

Evitá forzar el cuerpo o realizar movimientos bruscos

Si es posible, iniciá con clases guiadas o videos adaptados

La constancia, más que la intensidad, es lo que genera resultados.

Un hábito que mejora la calidad de vida

Lejos de ser solo una actividad física, el tai chi también impacta en el bienestar general. Ayuda a reducir la ansiedad, mejorar la concentración y conectar con el cuerpo.

Incorporarlo a la rutina, aunque sea unos minutos al día, puede marcar una diferencia en la forma de moverse, en la seguridad al caminar y en la calidad de vida.

Porque después de los 60, no se trata de exigirse más, sino de moverse mejor y con mayor confianza.