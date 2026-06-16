El hábito de 20 minutos por día que los cardiólogos recomiendan después de los 60 para cuidar el corazón

A medida que pasan los años, el cuerpo experimenta cambios naturales.

Cuando se habla de actividad física, muchas personas imaginan largas rutinas en gimnasios o entrenamientos exigentes. Sin embargo, los cardiólogos suelen destacar una práctica mucho más sencilla y accesible: caminar.

Diversas organizaciones de referencia en salud, como la American Heart Association (AHA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mayo Clinic y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, coinciden en que una caminata diaria puede generar importantes beneficios para la salud, especialmente después de los 60 años.

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La buena noticia es que no hace falta recorrer grandes distancias. Para quienes llevan una vida sedentaria, comenzar con apenas 20 minutos por día puede convertirse en una de las decisiones más importantes para mejorar la calidad de vida.

Por qué caminar sigue siendo uno de los mejores ejercicios

A medida que pasan los años, el cuerpo experimenta cambios naturales. La masa muscular disminuye, las articulaciones pierden flexibilidad y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En ese contexto, caminar aparece como una actividad de bajo impacto que puede adaptarse a distintas condiciones físicas y que no requiere equipamiento especial ni conocimientos previos.

Según la American Heart Association, realizar actividad aeróbica de forma regular ayuda a fortalecer el corazón, mejorar la circulación sanguínea, controlar la presión arterial y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además, la OMS destaca que mantenerse físicamente activo contribuye a prevenir enfermedades crónicas, conservar la independencia funcional y mejorar el bienestar general en la vejez.

Los beneficios que pueden aparecer en pocas semanas

Los especialistas señalan que los cambios no tardan demasiado en percibirse cuando la actividad se realiza de manera constante.

Mejora la salud cardiovascular

Caminar hace que el corazón trabaje de forma más eficiente y favorece la circulación de la sangre. Con el tiempo puede ayudar a reducir factores de riesgo asociados a infartos y accidentes cerebrovasculares.

Ayuda a controlar la presión arterial

La actividad física moderada es una de las herramientas más recomendadas para acompañar el tratamiento de la hipertensión. Incluso caminatas breves realizadas con frecuencia pueden generar resultados positivos.

Contribuye al control del colesterol

Mantenerse activo ayuda a aumentar el colesterol HDL, conocido como «colesterol bueno», y a mejorar el perfil lipídico general.

Conserva la movilidad

Las caminatas permiten mantener activos músculos, huesos y articulaciones. Esto resulta clave para prevenir caídas y conservar la autonomía en las actividades cotidianas.

Favorece el bienestar emocional

Caminar también tiene efectos sobre la salud mental. Diversos estudios muestran que la actividad física ayuda a disminuir el estrés, mejorar el estado de ánimo y reducir síntomas de ansiedad.

Aporta más energía

Aunque parezca contradictorio, moverse regularmente suele disminuir la sensación de cansancio y mejorar la resistencia física para las tareas diarias.

Cuánto hay que caminar

Las recomendaciones internacionales indican que los adultos deberían acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada.

Sin embargo, los especialistas destacan que quienes actualmente no realizan ejercicio pueden comenzar con objetivos mucho más modestos. Una caminata de 20 minutos diarios representa un excelente punto de partida y permite incorporar el hábito sin generar frustración.

Con el tiempo, cada persona puede aumentar progresivamente la duración o la intensidad según sus posibilidades y bajo supervisión médica cuando exista alguna enfermedad previa.

Nunca es tarde para empezar

Uno de los mensajes más repetidos por los organismos de salud es que los beneficios de la actividad física aparecen incluso cuando se comienza en edades avanzadas.

Los CDC remarcan que las personas mayores pueden mejorar significativamente su salud, equilibrio, movilidad y calidad de vida incorporando movimiento de forma regular.

Por eso, los especialistas coinciden en una idea simple: no es necesario correr maratones ni realizar entrenamientos extremos. En muchos casos, una caminata diaria de 20 minutos puede marcar una diferencia importante para el corazón, el cuerpo y la mente.

Porque cuando se trata de salud, algunos de los hábitos más efectivos también son los más sencillos.