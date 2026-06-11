Mundial 2026: Qué le pasa al corazón durante un partido y cómo actuar, según cardiólogos

Cardiólogos advierten que la tensión de los partidos puede elevar el riesgo cardiovascular. Imagen generada con IA.-

La cuenta regresiva para el Mundial de Fútbol 2026 ya genera expectativas en millones de personas alrededor del mundo. Pero además de la pasión y la alegría que despierta el torneo, los especialistas advierten que los partidos de alta tensión también pueden tener un impacto concreto sobre la salud cardiovascular.

Lejos de tratarse de una simple sensación, diversas investigaciones científicas demostraron que el estrés emocional asociado a encuentros decisivos puede desencadenar respuestas fisiológicas similares a las que ocurren durante una actividad física intensa.

Según explicó el cardiólogo Mario Boskis, integrante de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y especialista en longevidad saludable, durante los partidos el organismo activa mecanismos que elevan de manera transitoria la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Está todo listo para una nueva edición de la Copa del Mundo.-

En diálogo con el medio Infobae, el profesional señaló que la estimulación del sistema nervioso simpático provoca la liberación de catecolaminas, sustancias que preparan al cuerpo para reaccionar frente a una situación percibida como estresante.

Cuando el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro

Aunque una persona esté sentada frente al televisor, el organismo puede interpretar la tensión de un partido como una amenaza real.

Los especialistas explican que, ante una situación de estrés, el cuerpo aumenta el ritmo cardíaco, acelera la respiración, incrementa la presión arterial y dirige más sangre hacia los músculos, preparándose para una eventual respuesta física.

«El organismo no distingue si la persona está corriendo una carrera, escalando una montaña o mirando un partido de fútbol», explicó Boskis durante la entrevista.

Mario Boskis. Médico cardiólogo.-

Por ese motivo, quienes viven los encuentros con gran intensidad pueden experimentar palpitaciones, aumento del pulso e incluso síntomas de ansiedad durante los momentos más críticos del juego.

Los antecedentes cardíacos aumentan el riesgo

La preocupación es mayor en personas que ya presentan factores de riesgo cardiovascular.

Desde la Federación Argentina de Cardiología (FAC) y la Sociedad Argentina de Cardiología remarcan que quienes tienen antecedentes de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, diabetes o colesterol elevado deben prestar especial atención durante este tipo de eventos.

Según Boskis, existe evidencia científica que vincula el estrés emocional generado por una Copa del Mundo con un mayor riesgo de complicaciones cardíacas en personas predispuestas.

Lo que revelan los estudios científicos

Uno de los trabajos más citados sobre este tema fue publicado en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine luego del Mundial de Alemania 2006.

La investigación analizó más de 4.000 emergencias cardiovasculares y encontró que los días en los que jugaba la selección alemana los casos de infarto y otros eventos cardíacos aumentaban hasta 2,5 veces respecto de períodos sin competencia.

Además, los investigadores observaron que la mayor cantidad de consultas médicas se concentraba durante las primeras dos horas posteriores al inicio de los partidos.

Otros estudios desarrollados en distintos países llegaron a conclusiones similares. En España, por ejemplo, se registró un incremento de las hospitalizaciones por síndrome coronario agudo luego de derrotas deportivas particularmente significativas para los equipos locales.

Síntomas que nunca deben minimizarse

Los especialistas insisten en que algunos síntomas pueden ser señales de alarma y requieren atención médica inmediata.

Entre ellos se encuentran:

Dolor u opresión en el pecho.

Falta de aire.

Palpitaciones intensas o persistentes.

Mareos o sensación de desmayo.

Sudoración excesiva asociada a malestar.

Los expertos advierten que, en algunos casos, el estrés emocional puede actuar como desencadenante de problemas cardíacos que ya existían pero que aún no habían sido diagnosticados.

Por eso, ante cualquiera de estas manifestaciones, recomiendan suspender la actividad, evitar la automedicación y consultar de inmediato con un profesional de la salud.

Cómo cuidar el corazón durante el Mundial

La Federación Argentina de Cardiología difundió una serie de recomendaciones para disfrutar del torneo con menor riesgo cardiovascular.

En la tradicional picada mundial, la recomendación es clara: moderarse.-

Entre las principales sugerencias figuran:

No suspender la medicación habitual. Los estudios muestran que durante los partidos muchas personas olvidan tomar los tratamientos indicados para hipertensión, diabetes o colesterol.

Evitar los excesos de alcohol. El consumo elevado puede potenciar los efectos del estrés sobre el sistema cardiovascular.

Reducir alimentos ricos en grasas y sal. Las clásicas picadas, frituras y snacks salados pueden aumentar la presión arterial y la carga cardiovascular.

Mantener una adecuada hidratación. Beber agua ayuda a controlar la ansiedad y favorece el funcionamiento general del organismo.

Moderar el consumo de cafeína. El exceso de café, mate o bebidas energizantes puede incrementar las palpitaciones y la excitación fisiológica.

Moverse durante los entretiempos. Levantarse, caminar algunos minutos y evitar permanecer sentado durante varias horas favorece la circulación y reduce la tensión acumulada.

Una consulta médica puede marcar la diferencia

Los cardiólogos recomiendan que quienes tienen antecedentes cardiovasculares o factores de riesgo aprovechen los días previos al Mundial para realizar un control médico.

Una evaluación preventiva permite verificar que la presión arterial esté controlada, revisar tratamientos y detectar posibles problemas antes de que aparezcan complicaciones.

La pasión por el fútbol forma parte de la identidad de millones de personas, pero los especialistas recuerdan que disfrutar del Mundial también implica escuchar las señales del cuerpo y priorizar la salud. Con información, prevención y hábitos saludables, es posible vivir cada partido con emoción sin poner en riesgo el corazón.