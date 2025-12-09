Bienestar digital: cómo reducir el cansancio de estar todo el día conectado

En tiempos donde casi todo ocurre frente a una pantalla, el bienestar digital depende menos de las aplicaciones y más de los hábitos.

Durante años, la tecnología prometió simplificar la rutina. Pero hoy, para buena parte de los usuarios —especialmente entre los más jóvenes—, estar conectados dejó de ser sinónimo de comodidad y se convirtió en una fuente constante de agotamiento mental.

El Informe sobre el Estado de la Navegación 2026, elaborado por la empresa Shift a partir de una encuesta a mil personas adultas, refleja esa tendencia con datos concretos: el 62% reconoce sentir agotamiento digital frecuente y casi la mitad admite que su navegador los distrae tanto como los ayuda a concentrarse.

Un cansancio que ya se volvió cotidiano

Bienestar digital.-

No se trata solo del tiempo frente a la pantalla, sino del modo en que usamos la tecnología. Múltiples pestañas abiertas, chats que interrumpen, redes sociales activas y una lluvia constante de información hacen que la mente nunca descanse.

Entre los factores que más desgastan a los usuarios, el informe destaca:

Notificaciones permanentes (24%) , que impiden mantener la atención.

, que impiden mantener la atención. Sobrecarga de redes sociales (23%) , donde el tiempo se diluye sin control.

, donde el tiempo se diluye sin control. Noticias e interrupciones constantes (18%), que rompen el foco y aumentan el estrés.

El navegador, que alguna vez fue una herramienta neutra, se transformó en un entorno caótico donde conviven trabajo, ocio y distracciones.

La generación más cansada: los jóvenes

El estudio muestra una diferencia clara entre edades.

El 31% de los Baby Boomers dice no sentirse agotado digitalmente.

dice no sentirse agotado digitalmente. Entre los Millennials , el 35% afirma estar fatigado de forma recurrente , y un 30% admite que le cuesta desconectarse.

, el , y un 30% admite que le cuesta desconectarse. La Generación X se ubica en el medio: un 44% siente cansancio ocasional.

Cuanto más integrada está la tecnología en la vida diaria —ya sea por estudio, trabajo o socialización—, mayor es el desgaste mental.

Qué buscan los usuarios: foco, calma y control

Frente a este panorama, la mayoría no quiere renunciar a la tecnología, sino usarla de otra manera. Según el relevamiento, el 92% desea navegadores más personalizables y el 81% cambiaría de herramienta si encuentra una que se adapte mejor a su ritmo y prioridades.

Las principales demandas apuntan a:

Separar el espacio laboral del personal.

Bloquear notificaciones innecesarias.

Ordenar pestañas y tareas.

Reducir estímulos visuales que interrumpen.

Pequeñas modificaciones de este tipo pueden mejorar la concentración, disminuir la ansiedad y recuperar energía mental.

Hacia un equilibrio digital posible

El informe concluye que el desafío no es desconectarse del mundo online, sino crear entornos más habitables y humanos. Un uso más consciente de la tecnología —con pausas, límites y organización— puede reducir el agotamiento y mejorar la calidad de vida.

