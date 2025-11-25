El truco casero para que tus plantas se rieguen solas mientras estás de vacaciones

Para quienes desean disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones por sus plantas, tanto este invento como las alternativas disponibles son excelentes opciones.

Con la llegada del verano y las esperadas vacaciones, muchas personas se enfrentan al desafío de mantener sus plantas saludables mientras están fuera. Tradicionalmente, los dueños de plantas recurren a familiares, amigos o vecinos para que las rieguen durante su ausencia. Sin embargo, una enfermera en España ha causado sensación en las redes sociales al compartir un invento casero que soluciona este problema de forma sencilla y práctica.

Irene, una enfermera y usuaria de TikTok conocida como @irenefdz_, diseñó un sistema de riego que funciona de manera similar al suministro de suero intravenoso utilizado en hospitales. Su ingeniosa creación permite que el agua fluya de manera constante y gradual hacia las plantas, manteniéndolas hidratadas sin la necesidad de que alguien las cuide.

El sistema de goteo inspirado en herramientas médicas:

En su video viral, que ya acumula más de 2,5 millones de reproducciones y 150.000 ‘me gusta’, Irene explica cómo emplea botellas de agua conectadas a tubos de goteo, similares a los que se utilizan en medicina. Con este sistema, el agua es liberada lentamente, asegurando que las plantas reciban la cantidad justa para mantenerse saludables durante las semanas de ausencia.

“POV: Te vas 15 días de vacaciones, pero eres enfermera”, comenta Irene en el video, mientras muestra cómo funciona su sistema casero. Muchos usuarios quedaron fascinados con su ingenio, y algunos incluso pidieron más detalles para replicarlo. Irene respondió en los comentarios: “Sistema de suero + dosiflow, calientas el tapón de la botella y le clavas el sistema de suero”. Además, indicó que estos materiales pueden conseguirse fácilmente en tiendas en línea.

Alternativas al invento

Aunque el sistema de goteo de Irene ha conquistado las redes sociales, existen otras opciones igualmente prácticas para mantener las plantas cuidadas durante las vacaciones:

Recipientes de riego: Estos dispositivos, que se colocan al pie de la planta, almacenan agua y la liberan lentamente. Son una excelente opción para ausencias de una semana y, además, pueden recargarse con agua de lluvia.

Estos dispositivos, que se colocan al pie de la planta, almacenan agua y la liberan lentamente. Son una excelente opción para ausencias de una semana y, además, pueden recargarse con agua de lluvia. Capa de mulch: Cubrir la superficie de la tierra con paja, corteza o similares ayuda a retener la humedad y reduce la evaporación del agua.

Cubrir la superficie de la tierra con paja, corteza o similares ayuda a retener la humedad y reduce la evaporación del agua. Agrupación de macetas: Colocar las plantas juntas en una zona sombreada no solo disminuye la pérdida de agua, sino que también mantiene un nivel de humedad más estable alrededor de ellas.

Colocar las plantas juntas en una zona sombreada no solo disminuye la pérdida de agua, sino que también mantiene un nivel de humedad más estable alrededor de ellas. Baño de agua: Situar las macetas en un recipiente con agua permite que absorban la humedad por capilaridad. Sin embargo, este método debe usarse con precaución, ya que un exceso de agua puede pudrir las raíces si se aplica por demasiado tiempo.

El ingenio de Irene inspiró a muchos a buscar soluciones creativas para problemas cotidianos. Su invención demuestra cómo conocimientos de diferentes disciplinas pueden aplicarse en contextos inesperados, mejorando la vida diaria.

Para quienes desean disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones por sus plantas, tanto este invento como las alternativas disponibles son excelentes opciones. Sin duda, un pequeño esfuerzo en la preparación puede garantizar que nuestras compañeras verdes sigan creciendo felices mientras nos tomamos un merecido descanso.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.