Esta planta reduce el dolor en las articulaciones y regenera el cartílago desgastado por la artritis

El paso del tiempo o la práctica de deportes de alto rendimiento pueden causar malestares corporales, como el dolor en las articulaciones. Además, el cartílago en estas zonas puede desgastarse, resultando en un dolor intenso y difícil de manejar.

Afortunadamente, varios estudios identificaron una planta que puede ayudar a regenerar el cartílago y aliviar el dolor articular.

Se trata de la manzanilla, comúnmente consumida como té o infusión. La manzanilla contiene diversos compuestos fenólicos como la apigenina, quercetina, patuletina, luteolina y glucósidos, que tienen la capacidad de reducir las citocinas y la PGE2, sustancias que están involucradas en la patogenia de la artritis.

Los expertos sugieren consumir 6 gramos diarios de manzanilla, lo que puede ayudar a disminuir la sensibilidad en las articulaciones y la velocidad de sedimentación de eritrocitos, un marcador de inflamación.

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Además, la manzanilla es vasodilatadora, lo que significa que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejora la circulación sanguínea.

Esta planta también es beneficiosa para las personas con diabetes tipo dos y se recomienda una taza diaria para prevenir el cáncer de mama. Además, es eficaz para combatir la gripe y los resfriados.

Es importante mencionar que, aunque la manzanilla tiene muchos beneficios, su consumo debe ser moderado. El uso excesivo puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a plantas de la misma familia, como la ambrosía, la caléndula, la margarita y el crisantemo.

Diez beneficios de la manzanilla y sus propiedades:

– Alivio del dolor articular: La manzanilla ayuda a reducir el dolor en las articulaciones al disminuir las citocinas y la PGE2, que son sustancias involucradas en la inflamación y el dolor.

– Regeneración del cartílago: Los compuestos fenólicos contribuyen a la regeneración del cartílago desgastado.

– Vasodilatadora: La manzanilla relaja los vasos sanguíneos, mejorando la circulación y ayudando a prevenir problemas cardiovasculares.

– Antiinflamatoria: Sus propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir la inflamación en diversas partes del cuerpo.

– Control de la diabetes tipo 2: Consumir manzanilla puede ser beneficioso para personas con diabetes tipo 2, ayudando a regular los niveles de azúcar en la sangre.

– Prevención del cáncer de mama: El consumo regular de manzanilla puede ayudar a prevenir el cáncer de mama.

– Alivio de resfriados y gripe: La manzanilla es eficaz en el tratamiento de síntomas de resfriados y gripe, aliviando la congestión y el malestar general.

– Relajante y sedante: Es conocida por sus propiedades calmantes, ayudando a reducir la ansiedad y mejorar la calidad del sueño.

– Mejora de la digestión: Ayuda a aliviar problemas digestivos como el malestar estomacal, los cólicos y la indigestión.

– Cuidado de la piel: Aplicada tópicamente, la manzanilla puede ayudar a calmar irritaciones de la piel, reducir la inflamación y acelerar la cicatrización de heridas.

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