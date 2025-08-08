Felipe Collazo rumbo al Mundial de Trail: una carrera por la inclusión

Felipe Collazo representará al país en Canfranc, España, pero su objetivo va más allá de lo deportivo, busca transformar cada kilómetro de entrenamiento en apoyo a personas con discapacidad y reunir los fondos necesarios para habilitar formalmente el centro de día de El Arca Argentina.

En septiembre, Felipe correrá el Mundial de Trail Running, y junto a este desafío en las montañas europeas, su carrera es para lograr un buen propósito.

Felipe, convocado por la Selección Argentina de Trail Running para el Kilómetro Vertical, lanzó una campaña que fusiona su pasión por correr con un propósito social. Se trata de “En Arca al Mundial (Canfranc, 2025)”, una iniciativa impulsada junto a El Arca Argentina, organización de la cual forma parte desde los 15 años.



La propuesta es convertir cada kilómetro recorrido durante los entrenamiento en una herramienta de transformación. El objetivo es lograr la habilitación formal del Centro de Día San José que actualmente atiende a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Aunque ya está en funcionamiento, el espacio no cuenta con la habilitación oficial, lo que impide recibir aportes de obras sociales o prepagas, poniendo en riesgo su sostenibilidad.

El Centro de Día San José funciona hace 13 años, Boulonge , Buenos Aires y recibe a personas con discapacidad intelectual durante el día, juntos a los asistentes y voluntarios , realizan actividades con fines de aprendizaje y recreativas específicas para su autonomía para fomentar el vínculo entre sus pares y las personas que los asisten. Reciben desayuno, almuerzo y merienda».

Kilómetros que suman comunidad

La campaña invita a corredores de todo el país, y de todos los niveles a sumarse a través del club “En Arca al Mundial” en Strava, la plataforma digital para deportistas.

La consigna es simple: correr y sumar kilómetros entre el 28 de julio y el 28 de septiembre. Por cada kilómetro recorrido, empresas y donantes privados aportarán 1 dólar a la fundación.

El objetivo colectivo es ambicioso: alcanzar los 20.000 kilómetros antes del Mundial. Para motivar a los participantes, habrá sorteos, rankings semanales, reconocimientos y un evento presencial de lanzamiento donde correr, compartir y abrazar la causa entre todos.

“Cada paso cuenta”

“Quiero que el camino al Mundial sea colectivo, transformador y con impacto real”, señala Felipe, quien combina el alto rendimiento con una fuerte vocación social. La iniciativa busca no sólo reunir fondos, sino visibilizar la importancia de la inclusión y el acompañamiento a personas con discapacidad, muchas veces invisibilizadas por las políticas públicas.

Quienes deseen sumarse pueden:

1- Unirse al club en Strava

2- Difundir la campaña en redes

3- Conseguir “sponsors” personales por kilómetro

4- Realizar una donación libre a la fundación



La campaña ya consiguió los primeros apoyos para financiar los primeros 5.000 km, y la comunidad de corredores comienza a multiplicarse. Hay carreras que se ganan de otra manera, y esta actividad puede transformarse en un acto solidario. «Gracias por ser parte, por correr, por compartir. Con cada paso, estamos más cerca de abrir ese centro para siempre». Felipe.

Acerca del ARCA

Somos una fundación que tiene por misión dar a conocer los dones de las personas con discapacidad intelectual, revelados a través de relaciones mutuamente transformadoras entre las personas con y sin discapacidad. Fomentando un ambiente comunitario inspirado en los valores esenciales de nuestra historia fundadora, y que responda a las necesidades cambiantes de nuestros miembros y nuestro entorno. Nos comprometemos a trabajar juntos, en pos de una sociedad más humana.

Contacto: Consejo de Administración – El Arca Argentina

felipecollazo9@gmail.com //+5491164441703