Hígado graso: cómo identificarlo y tres alimentos clave para revertir este mal

Una enfermedad cada vez más común a nivel mundial. Está relacionado con la obesidad, la diabetes tipo 2 y otros trastornos que se caracterizan por la resistencia a la insulina. Además, si el hígado graso no se controla, puede convertirse en una enfermedad hepática más severa y en otros problemas de salud. Pero no todas son malas noticias porque existe la posibilidad de mejorar o revertir esta situación. La palabra clave es: prevención.

Una alimentación equilibrada es una de la aliadas de la prevención.



«Si hablamos de mejorar nuestra calidad de vida vamos a tener que hablar de factores preventivos. En este grupo entran la actividad física, dejar de ser sedentario, alimentación lo menos ultra procesada posible. Incluir más verduras, frutas, legumbres, harinas integrales, más pescado, carne sin grasas, lácteos descremados, más huevo, evitar productos como los snack o los embutidos«, explica Eliana Quesada, Lic. en Nutrición (MP 8443).

Una de las cosas más prometedoras es que el hígado graso es reversible. Estamos a tiempo de modificar el estilo de vida, ya que si se tiene una esteatosis hepática moderada puede ser leve o si es severa, pasar a moderada. Lleva tiempo y no hay una medicación específica». Eliana Quesada, Licenciada en Nutrición (MP 8443).

Esa grasa que se acumula en el hígado no debería estar. «Lo que hace es que a lo largo del tiempo deje de cumplir su función de detoxificación de un metabolismo correcto. Para esto es necesario tomar medidas para prevenir todas las complicaciones que se pueden tener a largo plazo por el hígado graso», concluye Quesada.

Qué es el higado graso y cómo identificarlo:

Por lo general, el hígado contiene algo de grasa. Sin embargo, si se acumula, puede causar enfermedad del hígado graso. Esto significa que el hígado no puede funcionar normalmente.

Los primeros síntomas pueden incluir: pérdida de apetito, sentirse enfermo o vomitar, pérdida de peso y cansancio.

Hay dos tipos de enfermedad del hígado graso: la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) y la enfermedad del hígado graso alcohólico (EHGA).

Actualmente no existen medicamentos para tratarlo. Sin embargo, dependiendo de la etapa de la enfermedad, en algunos casos se puede revertir.

Reducir gradualmente el peso corporal en al menos un 7– 10 por ciento puede mejorar la actividad de la enfermedad.

Sin embargo, perder peso demasiado rápido puede empeorar la condición. Una forma saludable de perder peso gradualmente es con una dieta balanceada y ejercicio regular.

Las personas que padecen la enfermedad del hígado graso alcohólico pueden revertir el daño y la inflamación del hígado o evitar que empeore si no consumen alcohol. Sin embargo, esto no revertirá la cirrosis.

Hay quienes pueden encontrar extremadamente difícil dejar el alcohol, pero un médico les puede aconsejar cómo hacerlo de una manera segura y con apoyo.

Tres alimentos para combatir el hígado graso:

Para ayudar al organismo a reducir la grasa acumulada en el hígado y prevenir complicaciones, algunos alimentos son especialmente beneficiosos:

Palta o aguacate: Rico en grasas saludables y antioxidantes, ayuda a reducir los niveles de colesterol y protege la salud hepática. Cúrcuma: Este antiinflamatorio natural estimula la producción de bilis y mejora el proceso de desintoxicación del hígado. Nueces: Llenas de ácidos grasos omega-3, las nueces favorecen la reducción de la inflamación y ayudan en la descomposición de grasas en el hígado.

Incorporar estos alimentos a una dieta equilibrada puede marcar una gran diferencia en el cuidado del hígado.

