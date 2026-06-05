Home office: el hábito laboral que podría estar impactando en tu salud mental

Una investigación publicada en la revista Science concluyó que el teletrabajo incrementa el aislamiento social y el malestar psicológico. Foto gentileza.-

Durante la pandemia, el teletrabajo se convirtió en una de las transformaciones laborales más profundas de las últimas décadas. Para millones de personas significó dejar atrás los traslados diarios, ganar flexibilidad horaria y mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Sin embargo, una nueva investigación publicada en la prestigiosa revista científica Science plantea una pregunta incómoda: ¿qué costo tiene trabajar desde casa durante largos períodos?

El estudio, realizado por investigadores de Estados Unidos y basado en datos de más de 588.000 personas entre 2011 y 2024, encontró que el trabajo remoto está asociado con un aumento significativo del aislamiento social y un deterioro de la salud mental, especialmente entre quienes viven solos.

El lado menos visible del home office

Los autores analizaron ocupaciones que permiten trabajar a distancia, como programación o marketing, y las compararon con otras actividades que requieren presencialidad, como enfermería o trabajos técnicos.

Los resultados mostraron que, tras la expansión del teletrabajo posterior a la pandemia, quienes trabajan de forma remota pasaron aproximadamente una hora adicional solos cada día laboral. Además, aumentaron los días en los que permanecían completamente aislados y disminuyeron las instancias de socialización fuera del horario laboral.

Los investigadores estiman que el trabajo remoto podría explicar hasta un tercio del aumento del malestar psicológico observado en los últimos años.

La situación fue aún más marcada entre las personas que viven solas. En este grupo, la probabilidad de pasar toda una jornada sin contacto social aumentó de manera considerable.

Más aislamiento, más malestar psicológico

La investigación detectó que el incremento del tiempo en soledad estuvo acompañado por un aumento de los indicadores de angustia psicológica.

Para medir este aspecto, los investigadores utilizaron la escala Kessler (K-6), una herramienta ampliamente empleada para evaluar síntomas de estrés, ansiedad y malestar emocional.

Según el trabajo, las personas con empleos remotos registraron un deterioro mayor de su bienestar psicológico en comparación con quienes continuaron trabajando de forma presencial. El efecto fue aproximadamente el doble entre quienes viven solos que entre quienes conviven con familiares o pareja.

Además, el estudio observó aumentos en otros indicadores relacionados con la salud mental, como consultas psicológicas y uso de medicamentos antidepresivos.

El trabajo no es solo productividad

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación es que cuestiona una idea muy instalada desde la pandemia: que trabajar desde casa es siempre una mejora.

Los autores reconocen que el teletrabajo ofrece ventajas importantes, como flexibilidad, ahorro de tiempo y reducción de costos asociados a los traslados. Sin embargo, sostienen que esos beneficios no alcanzan para explicar por completo el bienestar de las personas.

La interacción cara a cara es fundamental, dice este estudio.

La evidencia sugiere que los espacios laborales cumplen una función social que muchas veces pasa desapercibida. Las conversaciones informales, los encuentros cotidianos, los almuerzos compartidos y la simple presencia de otras personas forman parte de una red de interacción humana que contribuye al equilibrio emocional.

Cuando esos contactos desaparecen o se reducen de forma prolongada, pueden aparecer sentimientos de soledad, desconexión y aislamiento.

Un fenómeno que podría explicar parte del aumento del estrés

Los investigadores destacan que durante los años analizados se observó un incremento general del malestar psicológico en la población.

Según sus cálculos, el trabajo remoto podría explicar aproximadamente un tercio de ese aumento, una cifra que pone en perspectiva la magnitud del fenómeno.

Además, los resultados se mantuvieron incluso después de considerar otros factores que podrían influir en la salud mental, lo que refuerza la hipótesis de que el aislamiento asociado al teletrabajo tiene un papel relevante.

Qué recomiendan los especialistas

La conclusión del estudio no es que el teletrabajo deba desaparecer, sino que sus efectos deben ser considerados de manera más integral.

Los autores señalan que trabajadores, empresas y gobiernos deberían tener en cuenta el impacto social y emocional del trabajo remoto al diseñar políticas laborales para los próximos años.

En otras palabras, la discusión ya no pasa únicamente por la productividad o la comodidad. También implica preguntarse cómo preservar los vínculos humanos que forman parte de la vida cotidiana y que, según la evidencia científica, son fundamentales para la salud mental.

Porque trabajar desde casa puede resultar eficiente. Pero este estudio recuerda que las personas no solo necesitan cumplir tareas: también necesitan sentirse conectadas con otras personas. Y esa dimensión, muchas veces invisible, podría ser una de las claves del bienestar.