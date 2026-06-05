Caen los niveles de felicidad y crece el estrés, según un nuevo estudio

Los datos de un estudio sobre la salud emocional de la población correspondientes al primer semestre de 2026 indican que el 46,8% de los ciudadanos manifiesta sentirse feliz con su vida, mientras que un 23,8% presenta síntomas asociados al estrés crónico laboral o burnout.

Estos indicadores reflejan una tendencia que sitúa la percepción personal de bienestar en sus valores más bajos desde 2018 y, para asegurar la rigurosidad científica del estudio, la recolección de datos se basó en el uso de instrumentos validados por la comunidad internacional, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El relevamiento fue llevado a cabo por el Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de Insight 21, think tank de Universidad Siglo 21 y, para hacerlo, se aplicó la Escala de Satisfacción con la Vida (SWLS), una herramienta reconocida por organismos como la UNESCO y la OMS para evaluar la autopercepción de felicidad, junto con el Inventario de Burnout de Maslach (MBI-GS), diseñado específicamente para detectar síntomas de agotamiento mental vinculados al entorno de trabajo.

El estudio identifica la brecha educativa como uno de los factores determinantes en la distribución del bienestar. Mientras que los niveles de felicidad se redujeron drásticamente entre las personas con educación primaria -alcanzando apenas un 20% de satisfacción-, este mismo grupo es el que reporta los niveles más altos de burnout, con un 32% de prevalencia.

Inversamente, aquellos con estudios de posgrado no solo manifiestan una mejora en su percepción de la felicidad -con un incremento del 15% en sus niveles de felicidad respecto al año anterior-, sino que registran la menor incidencia de burnout del relevamiento -con un 18,5%-, siendo el segmento con indicadores de bienestar más sólidos.

“La disparidad observada sugiere, al igual que los anteriores relevamientos, que el capital educativo funciona como un mecanismo de amortiguación frente al malestar. Los datos exponen una fragmentación del bienestar donde los sectores con menor formación enfrentan una vulnerabilidad doble: una caída en su realización personal y una mayor exposición al desgaste laboral”, resumen desde el Observatorio.

La caída de la felicidad

En términos generales, la caída de la felicidad afecta de manera predominante a los varones, con un 45% del total, mientras que, respecto al agotamiento, los síntomas de burnout se incrementaron en todos los segmentos de edad durante el último año, siendo los individuos de entre 40 a 49 y 50 a 59 años quienes manifiestan el mayor grado de agotamiento mental con un 28% y 25% respectivamente.

Asimismo, el relevamiento detectó una presencia sustancial de indicadores de malestar emocional generalizado. El 47% de los encuestados reportó sentirse nervioso, angustiado o tenso varios días a la semana y un 34% señaló una marcada pérdida de interés o placer en sus actividades cotidianas. Estos hallazgos sugieren que el agotamiento laboral se encuentra estrechamente vinculado a un estado de ansiedad y desánimo que afecta la productividad y el funcionamiento social de la comunidad.

“Los hallazgos de este relevamiento muestran que el bienestar emocional debe ocupar un lugar central en la construcción de políticas gubernamentales y dinámicas organizacionales. Es indispensable reconocer estas dimensiones para un desarrollo social sostenible, donde se equilibren las exigencias del entorno con el fortalecimiento de las estructuras que atienden la salud mental, permitiendo que las personas afronten con mayor resiliencia las condiciones externas”, concluyó Florencia Rubiolo, directora de Insight 21.