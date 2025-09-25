Huerta en casa: qué sembrar en octubre para tener rápido tu propia producción

Con la llegada de octubre, la primavera despliega su máximo esplendor, convirtiendo este mes en uno de los momentos más propicios para iniciar una huerta en casa. El aumento gradual de las temperaturas y la disminución de las heladas crean el ambiente perfecto para cultivar una amplia variedad de alimentos y flores, logrando cosechas rápidas que se extenderán durante el verano.

Durante este mes, las hortalizas de hoja verde y las raíces toman el protagonismo en las plantaciones. Vegetales como la acelga, lechuga, espinaca, rúcula, kale, radicheta y apio son opciones excelentes para este momento del año. Además, es un buen momento para sembrar zanahorias, remolachas y rabanitos, ya que estos cultivos prosperan con el clima primaveral.

Cuáles son las plantas ideales para sembrar en primavera:

Por otro lado, también es ideal para iniciar la siembra de solanáceas como el tomate, pimiento, berenjena y papa, que se beneficiarán del aumento de horas de luz y temperaturas más cálidas. Las hierbas aromáticas como el perejil, cilantro, albahaca, orégano y tomillo, junto con flores como caléndula, alelí, clavel y crisantemo, aportarán diversidad a tu huerta y jardín.

Durante la primavera, las plantas requieren mayor atención en cuanto a riego. Aunque es importante aumentar la frecuencia del riego a dos o tres veces por semana, se debe evitar el exceso de agua para no encharcar el suelo. Es recomendable regar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando el sol no es tan fuerte, para aprovechar mejor la hidratación.

Cuáles son los cuidados esenciales para esta temporada:

El drenaje del suelo es un aspecto clave para el éxito de las plantas. Si las macetas no tienen un sistema de drenaje adecuado, es fundamental corregirlo para evitar la acumulación de agua, lo que podría afectar negativamente el crecimiento de las raíces. Además, las plantas en macetas pueden moverse a zonas con sombra para protegerlas de la exposición solar directa durante las horas más calurosas del día.

Octubre es también un mes propicio para trasplantar aquellas plantas que llevan más de un año en la misma tierra. Trasplantar permite renovar los nutrientes del suelo y brinda espacio adicional para que las raíces se desarrollen. Junto con el trasplante, la aplicación de fertilizantes orgánicos resulta clave para enriquecer el suelo y promover un crecimiento saludable.

La lechuga es uno de los cultivos ideales para la primavera. Foto gentileza.

Es esencial mantener el área de cultivo limpia y libre de malezas. Esto no solo favorece el desarrollo de las plantas al eliminar la competencia por los nutrientes, sino que también reduce el riesgo de plagas y enfermedades.

Cosechas rápidas para disfrutar en primavera y verano:

Si buscás obtener resultados rápidos, optar por cultivos como los rabanitos o la lechuga puede ser una excelente elección, ya que son conocidos por su rápido ciclo de crecimiento. Con los cuidados adecuados, en pocas semanas podrás empezar a disfrutar de las primeras cosechas frescas, aprovechando al máximo el clima primaveral.

Iniciar una huerta en octubre no solo te permitirá disfrutar de alimentos frescos y flores durante la primavera y el verano, sino que también es una excelente oportunidad para conectarte con la naturaleza y desarrollar habilidades como la paciencia y la observación, valores especialmente apreciados si involucras a los más pequeños en esta actividad.

