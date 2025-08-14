Huevos, quinoa y batata: los 8 alimentos recomendados para ganar masa muscular

Los huevos son una fuente de proteína completa y accesible para todos.

En el camino hacia un cuerpo más fuerte y saludable, la alimentación es fundamental. Desde Unilab señalan que “aumentar los niveles del depósito proteico es clave para mejorar el músculo y reducir el nivel de descomposición de proteínas”. Por eso, conocer qué alimentos aportan los nutrientes correctos puede marcar la diferencia.

Cómo combinar dieta y ejercicio para potenciar resultados

El proceso de creación de masa muscular, conocido como hipertrofia, se apoya en pilares como: entrenamiento de resistencia, consumo adecuado de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables. Además, factores como la hormona del crecimiento y la testosterona influyen directamente en el desarrollo del tejido.

La cantidad apropiada de ejercicio de fuerza no solo activa la respuesta hormonal del cuerpo, sino que también permite transformar los nutrientes en músculo de forma más eficiente. Sin embargo, es imprescindible que el consumo energético y proteico sea suficiente.

Ganar músculo no es solo levantar pesas, para los deportistas también es crucial prestar atención a la cocina.

A todo esto se suma la importancia de mantener un estilo de vida equilibrado. En este sentido, una buena alimentación junto con actividad física regular fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir lesiones.

En este contexto, los especialistas recomiendan incluir ciertos alimentos que, por su composición, resultan esenciales para ganar masa muscular y mejorar el rendimiento deportivo.

Los 8 alimentos que no pueden faltar en tu dieta de fuerza

Entre las proteínas más completas están:

Los huevos, ricos en albúmina y micronutrientes que favorecen el metabolismo energético.

El pescado azul —como salmón, atún, caballa o sardina— destaca por su aporte de Omega 3, fundamental para la salud cardiovascular y la recuperación muscular.

Las carnes magras (ave, pavo, ternera y conejo) aportan proteínas de alto valor biológico, hierro y vitamina B12

La leche y derivados (yogur, manteca, queso) ofrecen proteínas de rápida absorción utilizadas incluso en suplementos deportivos.

La batata proporciona carbohidratos complejos que mejoran el rendimiento y tienen bajo índice glucémico

Frutos secos (nueces, almendras, avellanas) suman grasas saludables esenciales para el funcionamiento del organismo.

La quinoa, a pesar de ser vegetal, ofrece aminoácidos esenciales como la leucina y la valina

El aceite de oliva ayuda a mejorar el flujo sanguíneo hacia los músculos y protege la salud del corazón.

Qué alimentos evitar si buscás aumentar tu masa muscular

Aunque el objetivo sea ganar peso en forma de músculo, algunos alimentos pueden ser contraproducentes. Los especialistas aconsejan evitar azúcares añadidos, ultraprocesados como papas fritas, bebidas azucaradas y alcohol.

Estos productos, además de aportar “calorías vacías”, pueden incrementar el porcentaje de grasa corporal y disminuir el rendimiento durante el entrenamiento.