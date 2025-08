Tecnología, cenas tardías y estrés: 3 hábitos que sabotean tu sueño si hacés deporte

“El uso de dispositivos electrónicos afecta a la conciliación y calidad del sueño”, advierten los expertos de la Sociedad Española del Sueño. A través de un informe explicaron cómo el descanso impacta directamente en la salud, la prevención de lesiones y el rendimiento de los deportistas. Estos 3 hábitos impiden que llegues a tu máximo.

Lo que hacés antes de dormir puede arruinar tu entrenamiento

Entre los principales hábitos perjudiciales, se pueden nombrar los siguientes:

Uno de los principales errores es entrenar muy tarde. La sobreexcitación física impide que el cuerpo entre en estado de reposo, lo que provoca movimientos nocturnos y fatiga acumulada.

La tecnología también interfiere. Mirar el celular o la computadora antes de dormir inhibe la producción de melatonina, la hormona que induce al sueño. Por eso, se recomienda evitar pantallas al menos una hora antes de acostarse.

Comer tarde es otro hábito perjudicial. Las cenas copiosas o ricas en azúcar alteran la digestión y afectan el descanso. Lo ideal, dicen los expertos, es optar por una comida ligera con alimentos ricos en triptófano.



Asimismo, el estrés mental también interfiere. “Evitar la sobreexcitación no solo física, sino también mental en la última hora del día” es fundamental, según el informe. Lecturas suaves o una ducha caliente pueden facilitar la relajación.

Dormir poco no es una opción si entrenás fuerte todos los días

Por estos motivos, la duración del sueño importa. “Nueve o diez horas de sueño” es lo recomendado para quienes entrenan con intensidad. Dormir menos puede afectar la memoria, la concentración y aumentar el riesgo de lesiones.

La luz también cumple un rol. Exponerse a la luz natural a la mañana y evitar luz artificial de noche ayuda a regular los ciclos de sueño. La melatonina se activa con la oscuridad, por eso dormir con luces encendidas es un error.

También se sugiere iniciar el entrenamiento recién una hora y media después de levantarse.

Evitar estimulantes como cafeína, alcohol y nicotina es importante. Estas sustancias alteran la calidad del descanso y provocan despertares nocturnos, incluso varias horas después de su consumo. También, el entorno del descanso debe estar controlado, sin ruidos y con temperatura cálida.

Los especialistas piden no subestimar el poder de la rutina en el deporte

No descansar bien una noche no es grave, pero sí lo es no tener una rutina. “Lo importante es generar una rutina saludable del mayor número de noches de la semana”, afirman desde la Sociedad Española del Sueño.

Además, si una noche fue mala, hay evitar entrenamientos muy tempranos. El informe sugiere un “periodo de post-sueño de 90 minutos” antes de comenzar actividad física intensa para evitar bajas en el rendimiento.