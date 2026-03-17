La planta arbustiva de flores violetas que crece en tiempo récord y es muy fácil de cuidar

la Hebe es una de las plantas más apreciadas por paisajistas y aficionados a la jardinería.-

La Hebe es un arbusto ornamental que destaca por su elegancia y resistencia. Con un follaje perenne y una floración abundante en tonos violetas, rosados o blancos, es una opción ideal para embellecer jardines y balcones durante todo el año. Originaria de Nueva Zelanda y algunas regiones de Sudamérica, esta planta se ha adaptado perfectamente a distintos climas, incluyendo los de Argentina.

Las especies del género Hebe pueden variar en tamaño, desde pequeñas matas de 30 cm hasta arbustos que alcanzan los 2 metros de altura. Sus hojas ovaladas y brillantes aportan una textura interesante al jardín, mientras que sus inflorescencias en forma de espigas atraen a polinizadores como abejas y mariposas. Su prolongada floración, que se extiende desde la primavera hasta el otoño, la convierte en una excelente opción para quienes buscan color constante en sus espacios verdes.

¿Cómo cultivar la Hebe?

Fotos gentileza.-

Esta planta es fácil de cuidar y no requiere de grandes conocimientos en jardinería. Se adapta bien tanto a jardines como a macetas, por lo que es perfecta para patios y terrazas. Prefiere suelos bien drenados y ligeramente ácidos, y prospera en exposiciones soleadas o de semisombra.

El riego debe ser moderado, evitando encharcamientos que puedan afectar sus raíces. En cuanto a la poda, basta con eliminar las flores marchitas y realizar cortes ligeros después de la floración para mantener su forma compacta.

Resistencia y versatilidad

La Hebe es una planta resistente al frío moderado, aunque en zonas de heladas intensas conviene protegerla con mantillo o ubicarla en un lugar resguardado. Su capacidad para adaptarse a diversos climas la convierte en una opción popular tanto en la Patagonia como en regiones más templadas de Argentina.

Además, es una excelente alternativa para jardines de bajo mantenimiento, ya que no requiere fertilización frecuente ni cuidados complejos. En diseños paisajísticos, se utiliza como bordura, seto bajo o en combinación con otras especies de floración estacional.

Gracias a su belleza y facilidad de cultivo, la Hebe es una de las plantas más apreciadas por paisajistas y aficionados a la jardinería. Su floración prolongada y su follaje siempre verde la convierten en un arbusto imprescindible para quienes desean un jardín vibrante y colorido durante todo el año.