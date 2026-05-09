Gran operativo en Bariloche por la desaparición de Analía Corte: piden ayuda urgente para encontrarla

Gran despliegue en Bariloche tras la desaparición de una mujer.

La desaparición de Analía Corte mantiene en vilo a todo Bariloche. La mujer de 52 años desapareció el pasado viernes al mediodía y desde entonces no logran ubicarla.

La Policía de Río Negro junto a un equipo de búsqueda de Splif Bariloche montó un operativo en distintos sectores de la ciudad.

Gran operativo de búsqueda en Bariloche

Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) Bariloche informaron que desde el viernes se encuentra un equipo trabajando a pedido de Protección Civil.

Este sábado retomaron las tareas de búsqueda, las cuales se concentraron en la ladera norte del cerro Otto, entre los kilómetros 4 y 7, mientras que otro grupo opera en el sector conocido como «la usina militar».

Foto: Splif Bariloche.

Indicaron que para reforzar el operativo, Splif sumará a la búsqueda un dron que permitirá ampliar las tareas de búsqueda en la zona. Sin embargo solicitaron expresamente que ante cualquier información se comuniquen con la comisaría 27 del barrio Melipal que es la institución a cargo del operativo.

Búsqueda de Analía Corte: lo que se sabe

Según informaron fuentes policiales, la mujer fue vista por última vez en el barrio Melipal, en San Carlos de Bariloche, el viernes 8 de mayo.

Analía Corte presenta las siguientes características:

Contextura delgada

Cabello oscuro (negro con pocas canas), lacio y hasta los hombros

Estatura aproximada de 1,65 metros

Ojos castaños

Tez trigueña blanca

Sin rasgos físicos distintivos

Hasta el momento, se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.