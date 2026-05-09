Nuevos detalles en el caso Ángel López: además de golpes, el nene tenía una «enfermedad preexistente respiratoria»

Esta semana se revelaron nuevos detalles del caso Ángel López, el pequeño que murió con tan solo cuatro años y por el que se abrió una investigación en Comodoro Rivadavia. El nene murió tras sufrir una descompensación por recibir más de 20 golpes en la cabeza, pero también se confirmó que tenía neumonía.

La enfermedad se reveló en el último examen histopatológico. De igual manera, la querella considera que ante el resultado existe un intento de querer «manipular el relato».

La «enfermedad preexistente» de Ángel

El abogado Roberto Castillo, en diálogo Noticias Argentinas, confirmó lo revelado y explicó: «Hay una enfermedad preexistente que es respiratoria. También están los impactos en la cabeza que provocaron un edema cerebral y un paro cardiorrespiratorio. A la hora de hacer la lectura del histopatológico debe ser de manera complementaria con la autopsia preliminar».

Castillo quien es representante del padre del nene, Luis López, y de su pareja Lorena, se remontó a la autopsia mencionada y aclaró: «Dice que la causal de muerte son los 22 impactos. Y el histopatológico sostiene que hay una enfermedad preexistente. No se tiene que leer de manera aislada. Una persona con una enfermedad respiratoria recibe 22 impactos en la cabeza y la van a terminar matando».

Al mismo tiempo, sostuvo: «Desde nuestro punto de vista, el histopatológico no modificó la plataforma fáctica, la acusación es la misma. Esto teniendo en cuenta que el asma, la neumonía, son enfermedades que se pueden tratar perfectamente«.

«¿Cómo explicas los 22 impactos en la cabeza producto de los golpes? Entendemos que si una persona, a causa del abandono, porque también se decía que lo bañaba en una pileta al intemperie, puede ver deteriorada su salud respiratoria, pero los impactos fueron el mecanismo que se utilizó para acelerar o agravar este cuadro preexistente«, agregó.

El viernes, el querellante realizó una contundente publicación en sus redes sociales y apuntó: «Mañana van a ser testigos de la construcción de un relato ficticio destinado a manipular la opinión pública en la causa de Ángel. Nos van a querer hacer creer una versión distorsionada del brutal asesinato».

Siguiendo esta línea, Castillo insistió que la otra parte quiere «instalar un relato, de manera falsa, que implica que el menos murió de una neumonía», y reiteró: «Si una persona está en crisis con la neumonía, sumada a los 22 impactos, es muy probable que el desenlace sea fatal»

Luego, añadió: «Es cierto que el histopatológico habla de una enfermedad preexistente respiratoria. Hay gente que es asmática y vive hasta los 80 años. Si entra en una crisis mediante una golpiza y no lo llevas a un hospital y lo abandonás, probablemente lo estás matando. Al tener un cuadro crítico, es mucho más vulnerable pero eso no te quita responsabilidad de los 22 impactos en la cabeza«.

Finalmente, Castillo mencionó que la querella mantiene su postura de que existió «el homicidio agravado» y recordó que la causa de la muerte «fue la expresada por la autopsia, que son 22 impactos en la cabeza». «Entendemos que la enfermedad respiratoria sólo pone al menor en una posición de máxima vulnerabilidad, razón por la que se agrava la conducta de los asesinos», concluyó Castillo.

Con información de Noticias Argentinas