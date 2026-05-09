El tremendo reconocimiento de la F1 a Franco Colapinto: «Nuevo héroe deportivo»

La gran actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami sigue dando de hablar. El argentino terminó en la 7° posición, sumó 6 puntos y obtuvo su mejor resultado desde su llegada a la Fórmula 1.

Tras este tremendo resultado, la web oficial de la Fórmula 1 publicó un artículo sobre la trayectoria de Franco y su buen inicio de temporada en 2026. David Tremayne, reconocido periodista de automovilismo, fue el encargado de la columna.

El británico destacó que tras lo ocurrido en Estados Unidos, Colapinto «ya se está adaptando al equipo«, luego de un difícil 2025. Además, resaltó que la presión es grande, pues «Argentina ha estado privada de un piloto de primer nivel desde que Carlos Reutemann colgó el casco en 1982″.

Tras largos años de ausencia, el especialista de la categoría definió al piloto de Alpine como «la nueva esperanza de la nación. Guapo. Elegante. Sin duda rápido. Otro joven argentino con prisa«.

Colapinto vive un gran presente en Alpine junto a su compañero Pierre Gasly.

A su vez, repasó los comentarios de la temporada pasada, cuando el argentino no tenía los resultado esperados: «Durante un tiempo el año pasado, se decía que Franco vivía de un contrato carrera a carrera. Pero superó esa crisis y, ya en 2026, con la potencia de Mercedes, las cosas pintan bien«.

Tremayne recalcó que el buen arranque en este 2026 generó una gran expectativa entre sus fanáticos: «Ha recuperado su chispa y el entusiasmo por la Fórmula 1 ha vuelto con fuerza entre los aficionados argentinos«.

También hubo lugar para hablar de la exhibición del pasado 26 de abril: «Llegó ese impulso tan necesario en Buenos Aires. En todo momento quedó patente que la pasión del país por este deporte sigue tan viva como siempre«. Por último, el periodista opinó sobre el posible regreso de la Fórmula 1 y resaltó que se podría dar «en un futuro no muy lejano«.

Tras el Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 regresará el próximo 24 mayo, cuando se correrá el GP de Canadá, la quinta carrera de la presente temporada. Nuevamente en territorio norteamericano, Franco Colapinto tratará de volver a estar en la zona de puntos.