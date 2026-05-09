Así está hoy Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela: debutó como modelo y sorprendió a todos

Silvestre Valenzuela, el hijo de 18 años de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje y ya empieza a llamar la atención como una de las nuevas figuras emergentes.

Aunque mantiene un perfil mucho más reservado que otros integrantes de su familia, en las últimas semanas empezó a aparecer en producciones vinculadas a la moda y las redes sociales rápidamente reaccionaron por su parecido con sus padres.

Un perfil bajo lejos de la exposición

Silvestre creció lejos de la exposición mediática constante, algo que tanto Juana Viale como Gonzalo Valenzuela intentaron preservar desde su infancia.

Sin embargo, ahora que alcanzó la mayoría de edad, comenzó a mostrarse un poco más públicamente y su desembarco en el universo fashion no pasó desapercibido.

Con una imagen relajada, estilo urbano y rasgos heredados de ambos artistas, el joven ya despertó interés dentro del ambiente de la moda y el entretenimiento.

El parecido con Juana Viale y Gonzalo Valenzuela

En redes sociales, muchos usuarios remarcaron el gran parecido físico de Silvestre tanto con su mamá como con su papá.

Mientras algunos destacan sus facciones similares a las de Juana Viale, otros aseguran que heredó el perfil y la presencia de Gonzalo Valenzuela.

Además, su estilo descontracturado y su bajo perfil generaron curiosidad entre quienes siguen de cerca a la familia Tinayre-Legrand.

Una nueva generación que empieza a mostrarse

La aparición de Silvestre también vuelve a poner el foco sobre los hijos de figuras reconocidas que comienzan a construir sus propios caminos dentro del mundo artístico y de la moda.

En este caso, lejos de buscar una exposición explosiva, el joven parece apostar por un crecimiento gradual y cuidado dentro de la industria.

Por ahora, sus primeras apariciones ya alcanzaron para convertirlo en uno de los nombres más comentados en redes durante las últimas horas.

Con información de Caras