La planta trepadora que estalla en flores en verano si la plantás ahora

Las plantas trepadoras son una opción ideal para darle vida a paredes, cercos y estructuras del jardín. No solo aportan sombra y frescura, también generan un impacto visual único cuando florecen. Una de las más recomendadas para plantar ahora, al comienzo de la primavera, es la Santa Rita o buganvilla, una especie que en pocos meses estalla en flores y convierte cualquier rincón en un paisaje de postal.

Conocida por su resistencia y sus tonos intensos que van del fucsia al violeta, pasando por blancos y anaranjados, la Santa Rita es la favorita de quienes buscan mucho color con poco cuidado.

Por qué plantar Santa Rita en primavera

La primavera es la mejor época para incorporar esta trepadora porque el clima templado y el aumento de las horas de sol favorecen su enraizamiento y crecimiento rápido. Si la plantás ahora, va a estar lista para florecer a pleno durante el verano, cuando alcanza su máxima expresión.

Cuidados básicos y mínimos

Una de las grandes ventajas de la buganvilla es que casi no exige mantenimiento:

Sol pleno: necesita muchas horas de luz directa para florecer en abundancia.

necesita muchas horas de luz directa para florecer en abundancia. Riego moderado: solo cuando la tierra esté seca; es muy resistente a la sequía.

solo cuando la tierra esté seca; es muy resistente a la sequía. Poda ligera: al finalizar la temporada de flores, para estimular nuevos brotes.

No requiere fertilizantes complejos ni grandes atenciones, lo que la convierte en una trepadora ideal incluso para quienes recién comienzan en la jardinería.

Un muro cubierto de color

Ya sea en una pérgola, un balcón soleado o un cerco, la Santa Rita tiene la capacidad de transformar los espacios. Sus ramas cubren rápidamente superficies y, al florecer, generan una cortina natural de color que atrae mariposas y colibríes.

Con el agregado de que es muy longeva: una vez que se afianza, puede acompañar el jardín durante décadas con la misma vitalidad.

Si querés que este verano tu jardín luzca diferente, la Santa Rita es la apuesta segura. Plantada ahora, al inicio de la primavera, te va a regalar una de las floraciones más espectaculares y resistentes de toda la temporada. Una verdadera joya entre las trepadoras que combina belleza, fortaleza y simplicidad en los cuidados.