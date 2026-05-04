Diego Sucalesca en Houston: «Argentina está lista para recibir las inversiones y el momento es ahora»

El encuentro se da en un contexto donde el Gobierno busca posicionar a la Argentina como destino de inversiones energéticas.

El Bilateral Energy Summit, desarrollado en el Club del Petróleo de Houston, reunió a representantes de cinco provincias, entre ellas Neuquén, Río Negro, Mendoza, Córdoba y Salta. Además contó con la participación de ejecutivos del sector, funcionarios e intendentes como Fernando Banderet (Añelo) y el titular del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci.

Ariel Masut, presidente de ATCC, dio la bienvenida a los cerca de 400 acreditados al encuentro. La entidad reúne a más de 300 socios de distintos sectores y estructura sus actividades en siete capítulos, con sedes en Houston, Buenos Aires y Neuquén.

Masut sostuvo que el sector energético es hoy clave en la economía argentina y que Vaca Muerta presenta una condición poco habitual: energía abundante y a bajo costo. En ese sentido, indicó que las exportaciones del país podrían crecer un 30% impulsadas por el desarrollo energético.

Por su parte, Diego Sucalesca, director ejecutivo de PromArgentina, el organismo de promoción comercial del país, planteó la clara decisión del Gobierno nacional de impulsar el sector energético. “Para nosotros esta es una oportunidad muy relevante”, señaló.

Recordó que hace dos años Argentina tenía un stand pequeño, mientras que en esta edición cuenta con “un pabellón nacional de 260 metros cuadrados, con 27 empresas pymes, pero muy grandes, entre ellas YPF, que está siendo puesta entre las líderes del mundo”.

“Desembarcamos con mucha potencia, con un hito como van a ser las rondas de negocios. Esto no podría pensarse sin una Argentina como la que tenemos hoy, que avanza en desregulaciones proempresas, acuerdos como el de la Unión Europea y acompaña con normativas como el RIGI por 30 años, que reúne inversiones que hoy representan el 4% del PBI”, afirmó.

Y agregó: “Argentina está lista para recibir las inversiones y el momento es ahora”.

En ese contexto, Wei Wang, director ejecutivo de la Railroad Commission of Texas —organismo que regula la actividad hidrocarburífera en ese estado—, expuso sobre cómo construir un sector energético de primer nivel a partir de la experiencia texana. “La seguridad energética es muy importante para los Estados Unidos. Necesitás luz al tocar la tecla y gas al girar la perilla”, graficó.

“Texas es como ver una novela: hoy, en términos de demanda, con la producción estamos bien para los próximos 30 años”, agregó.

El funcionario remarcó que la clave es la consistencia: las compañías necesitan un marco estable y predecible. En ese sentido, destacó que las regulaciones en Texas no han cambiado en 40 años y que contar con un ambiente regulatorio estable es fundamental, ya que las inversiones —que alcanzan miles de millones de dólares— requieren reglas claras y duraderas.

También subrayó la importancia del ecosistema y de la eficiencia en los procesos. Recordó que, al inicio de su gestión hace 13 años, los equipos recorrían el sistema por la mañana y, si todo estaba en orden, por la tarde los proyectos avanzaban hacia su aprobación y salida al mercado.

Además, planteó la necesidad de que los inversores cuenten con toda la información necesaria para tomar decisiones. “A esta altura vemos a Argentina como un competidor”, afirmó.

Consultado sobre cuál sería su primera prioridad en caso de asumir un rol regulador en Neuquén, Wang indicó que “iría a eficiencia y consistencia”. En ese marco, marcó una diferencia con el esquema local: “En Argentina, ¿quién es el dueño del subsuelo? Ahí hay una desconexión con Texas”.

“Porque ustedes son los dueños del hidrocarburo, háganlo predictivo para los inversores. Díganles dónde se están metiendo, que la inversión tenga sentido y que puedan recuperar su capital”, planteó.

Además, explicó que el alcance regulatorio en Texas es distinto. “Nosotros regulamos solo en Texas. Trabajamos con otros estados, pero en el ‘last mile’. No es comparable con Argentina, que tiene autonomía de los diversos estados”, señaló.

A lo largo de seis sesiones, el encuentro reunió a más de 400 participantes, entre ejecutivos de compañías energéticas, autoridades gubernamentales y referentes del sector. La agenda estuvo centrada en las oportunidades de inversión en Argentina, con exposiciones como la del CEO de YPF, Horacio Marín, y paneles dedicados a fortalecer el vínculo entre Vaca Muerta y la cuenca del Permian en Estados Unidos.

También se abordaron los desafíos de ejecución, financiamiento y escala, con la participación de empresas como TotalEnergies, Pluspetrol, GeoPark y Pan American Energy.

El cierre del encuentro, con la participación del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reforzó una de las ideas que atravesó toda la jornada: el potencial del desarrollo energético argentino es amplio, pero su crecimiento dependerá de sostener condiciones estables y previsibles en el tiempo.