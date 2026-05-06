Los cinco tés que tenés que tomar antes de dormir para conciliar el sueño y relajar el cuerpo

Estas infusiones son ideales para conciliar el sueño rápido y tener un buen descanso. Foto gentileza.

Hay una amplia variedad de plantas y hierbas que poseen propiedades beneficiosas para el buen funcionamiento del organismo.

Algunas de estas plantas pueden consumirse en infusiones y se pueden encontrar en verdulerías, supermercados o dietéticas. Igualmente, existen varias formas de preparación, que varían dependiendo del gusto de cada uno.

Las infusiones de hierbas han sido aliadas milenarias en la búsqueda de equilibrio entre cuerpo y mente. Con una amplia variedad de opciones, desde la tradicional manzanilla hasta combinaciones más elaboradas que incluyen melisa y lavanda, cada taza puede convertirse en un camino hacia la relajación. Hoy en día, estas dos últimas plantas se destacan por sus propiedades calmantes, lo que las convierte en excelentes opciones para disfrutar antes de dormir.

El poder de la melisa y la lavanda:

Tanto la melisa como la lavanda son reconocidas por su capacidad para promover la tranquilidad. La melisa, también conocida como toronjil, es utilizada por su efecto sobre el sistema nervioso, ayudando a reducir la ansiedad y el nerviosismo. Por su parte, la lavanda, con su delicado aroma floral, es ideal para combatir el insomnio y facilitar un descanso reparador. Estas hierbas pueden consumirse en infusiones por separado o en combinación, brindando un alivio natural sin recurrir a medicamentos.

Cuáles son los beneficios de estos tés:

Además de su capacidad para mejorar la calidad del sueño, estas plantas también contribuyen a la salud digestiva. La melisa es frecuentemente recomendada para tratar molestias estomacales leves, como hinchazón y gases, gracias a su acción calmante sobre el sistema digestivo. Asimismo, la lavanda es conocida por sus propiedades antibacterianas y antiespasmódicas, lo que la convierte en una opción versátil para mejorar el bienestar general.

Cómo prepararlas correctamente:

El ritual de preparar una infusión es en sí mismo un momento de pausa que invita a la relajación. Sin embargo, es importante no excederse en la cantidad de hierba utilizada y evitar el agua hirviendo, ya que el calor excesivo puede hacer que las plantas pierdan sus propiedades. Expertos en herbología recomiendan consultar siempre a un especialista antes de incorporar estas infusiones a la rutina, especialmente si se están tomando medicamentos.

Disfrutar de una taza de melisa o lavanda antes de dormir puede ser un paso sencillo hacia una mejor calidad de vida, fomentando tanto la calma mental como el bienestar físico de manera natural.

Las infusiones ideales para combatir gripes y resfríos:

Jengibre:

El secreto del té de jengibre perfecto es hervir la planta a fuego lento durante mucho tiempo para resaltar el sabor. Foto gentileza.

El jengibre es reconocido por sus beneficios para el sistema inmunológico, ya que contiene compuestos como fosfatidilinositol y proteína quinasa B que fortalecen las defensas del cuerpo contra agentes infecciosos. Además, tiene un efecto expectorante que ayuda a eliminar la mucosidad y descongestionar el sistema respiratorio. Puede consumirse de diversas formas, como en infusiones, agua de jengibre o en pastillas caramelizadas disponibles en dietéticas.

Tomillo:

Pertenece a la familia de las Verbenáceas y se distribuye en monte de llanuras, meseta y estepa patagónica. Foto gentileza.

El tomillo posee propiedades anticongestivas y antiespasmódicas que pueden aliviar la tos y el exceso de mucosidad en gripes y resfriados. También es eficaz combatiendo infecciones respiratorias debido a su capacidad para atacar microbios. Se puede consumir en té o infusiones, y también se pueden realizar gargaras.

Tusílago:

También conocido como «pata de caballo» o «uña de asno», el tusílago se ha utilizado históricamente para tratar la tos crónica e irritativa, la irritación de la garganta y la congestión pulmonar. Aunque no es tan utilizado en la actualidad, algunos estudios sugieren su eficacia.

Regaliz:

La raíz de regaliz tiene propiedades antivirales y antimucosas que pueden ayudar a combatir la gripe. Estas propiedades se pueden aprovechar a través de infusiones, té, jarabes para la tos o comprimidos. Es importante consultar a un experto médico antes de consumir cualquiera de estas hierbas, especialmente si se tiene alguna alergia.

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