Caso Loan: quiénes son las tres personas a las que apuntó el comisario Maciel y qué rol cumplen en la causa

Durante la última jornada del juicio por Loan, realizada el pasado 10 de septiembre, el comisario Walter Maciel afirmó que el niño fue atropellado y apuntó contra otros tres detenidos.

El oficial, procesado por fallas en el operativo de búsqueda que coordinó tras la desaparición del menor, sostuvo que no tiene dudas sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024 y aseguró que «las pruebas son contundentes».

Caso Loan: quiénes son las tres personas a las que apuntó Maciel

La teoría del accidente no es nueva en el expediente, esta había aparecido incluso días después de la desaparición de Loan Peña en Corrientes, pero quedó rodeada de contradicciones. Tras la última audiencia, hora vuelve a cobrar relevancia esta posibilidad.

Maciel, tras reiterar que es inocente de toda acusación en su contra, aseguró que Loan fue víctima de «un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento». «No tengo dudas de lo que ocurrió. Los elementos de prueba son contundentes», afirmó.

Luego apuntó directamente contra tres de los acusados: Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña. Según el comisario, ellos son «los responsables» directos de lo ocurrido.

Asimismo, indicó que desde el 13 de junio sospechó de Laudelina y reveló que pidió su detención en reiteradas oportunidades. Sostuvo que la tía del niño desvió el rastreo inicial y perjudicó el avance de la investigación: «El botín fue plantado por Laudelina en connivencia con Pérez y Caillava», afirmó.

Caso Loan: El rol que cumplen en la causa los tres apuntados por Maciel

La Justicia procesó a siete personas por el delito de sustracción de menor de 10 años en calidad de coautores, es decir, por tener cada uno un grado de culpabilidad en la desaparición pero no por estar involucrados en un presunto plan de secuestro ya que aún no existe prueba que confirme esta teoría.

En el caso de Walter Maciel, el comisario que tomó el caso a las horas de confirmarse la desaparición de Loan, estuvo imputado por encubrimiento agravado pero ahora lo procesaron como partícipe necesario del delito de sustracción y ocultamiento calificado por la gravedad del delito precedente en calidad de funcionario público.

La Justicia determinó que «asumió un rol relevante en el encubrimiento de los posibles autores de la maniobra», lo acusan de entorpecer las primeras horas de investigación y no descartan «una participación activa en el ocultamiento del niño».

Respecto a los tres detenidos que acusó el comisario en la última audiencia, todos están involucrados por ser las últimas personas que compartieron con Loan. Para la defensa de la familia de Loan, entre ellos está la verdad de lo que pasó con el pequeño y siguiendo la hipótesis del accidente, señalaron el rol que habría cumplido cada uno aquel 13 de junio: