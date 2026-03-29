Microbiota intestinal: por qué el estrés puede venir de tu intestino y cómo prevenirlo

El estrés es una constante en la vida moderna, pero recientes hallazgos sugieren que la clave para manejarlo puede residir en nuestros intestinos.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) reveló una conexión directa entre la salud intestinal y la respuesta al estrés, abriendo nuevas perspectivas para el tratamiento de este problema omnipresente.

La investigación, liderada por la doctora Arpana Gupta y publicada en la revista Nature Mental Health, identificó una correlación significativa entre la actividad neuronal en el cerebro y la composición de la microbiota intestinal en individuos resilientes. Estos participantes demostraron una mejor regulación emocional y cognitiva, así como un intestino más saludable.

El estudio evaluó a 116 personas, dividiéndolas en dos grupos basados en su nivel de resiliencia. Los participantes respondieron a encuestas y se sometieron a resonancias magnéticas, además de proporcionar muestras de heces. Los resultados mostraron que aquellos con alta resiliencia presentaban menos síntomas de ansiedad y depresión, y poseían una actividad cerebral y microbiana que favorecía la salud intestinal y emocional.

Según la doctora Gupta, «identificar cómo son un cerebro y un microbioma resilientes y sanos nos permitirá desarrollar intervenciones dirigidas a estas áreas para reducir el estrés». La investigación descubrió que los microbiomas de individuos resilientes excretaban metabolitos y mostraban una actividad genética asociada a una baja inflamación y a una barrera intestinal robusta.

Los resultados sugieren que mejorar la resiliencia puede modificar positivamente la actividad del microbioma cerebral e intestinal. Esto tiene importantes implicaciones para el tratamiento de condiciones relacionadas con el estrés, como enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, obesidad y diabetes. Gupta destacó que «podríamos tener tratamientos dirigidos tanto al cerebro como al intestino que quizás algún día puedan prevenir enfermedades».

El equipo de investigación planea explorar cómo intervenciones dietéticas, prebióticos, probióticos u otras técnicas clínicas, como el trasplante fecal, pueden fortalecer la resiliencia al estrés. Este enfoque integral promete nuevas estrategias para manejar el estrés, potenciando tanto la salud mental como la física.

Los factores poco conocidos que afectan a la microbiota intestinal:

Las bacterias se encuentran en todas partes y son fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas. En el interior del cuerpo humano también conviven una serie de colonias bacterianas que cumplen funciones esenciales. La comunidad bacteriana en el tubo digestivo humano, conocida como microbiota intestinal, digiere alimentos de origen vegetal, evita infecciones, ayuda a digerir alimentos, a aprovechar los nutrientes, estimulan las defensas y contribuyen a producir vitaminas, entre otras funciones.

Comer alimentos con bajo aporte energético, ricos en fibras y vegetales, garantiza el mantenimiento de la diversidad y el buen funcionamiento de la flora intestinal. Por lo tanto, adquirir hábitos alimentarios saludables genera una mejora al alterar significativamente la composición de la microbiota.

La alteración se puede producir por diversas causas, entre ellas la intolerancia alérgica a ciertos alimentos o las infecciones intestinales.

Otros factores, tal vez menos conocidos, que producen afectaciones pueden ser los siguientes:

1) El consumo excesivo de alimentos altos en grasas saturadas

2) Exceso de bebidas alcohólicas

3) El tabaco

4) El estrés

5) La falta de ejercicio

Los profesionales indican que la pérdida de la diversidad microbiana está directamente vinculada a un aumento de las enfermedades metabólicas, inmunitarias y cognitivas como la obesidad, el asma, la enfermedad inflamatoria intestinal o trastornos mentales. Por eso, recomienda seguir una dieta sana y equilibrada.

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