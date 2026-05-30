El Gobierno evalúa suspender el desfile militar del 9 de Julio por recortes en Defensa

Javier Milei y Victoria Villarruel se subieron al tanque militar en el desfile por el 9 de Julio del 2024 (Foto: Presidencia).

El tradicional desfile militar por el Día de la Independencia podría no realizarse este año. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, distintas fuentes vinculadas al área de Defensa señalaron que el Gobierno nacional no prevé avanzar con la organización del evento debido a las restricciones presupuestarias que atraviesa el sector.

La posibilidad de suspender el desfile se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei, que impactó en distintas áreas del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas. Según trascendió, la falta de fondos para afrontar los costos logísticos y operativos del evento sería uno de los principales motivos detrás de la decisión.

El Gobierno no planea realizar el desfile militar del 9 de Julio por el ajuste en Defensa. (Foto: Presidencia).

El desfile militar había regresado en 2024 tras varios años sin realizarse y contó con la participación de miles de efectivos, vehículos, aeronaves y veteranos de guerra. En aquella oportunidad, el presidente Milei encabezó la ceremonia junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa indicaron que, a menos de un mes de la fecha patria, no existen preparativos concretos ni directivas para poner en marcha la organización del desfile, un proceso que habitualmente requiere semanas de planificación y coordinación entre las distintas fuerzas.

La posible suspensión se suma a otras medidas de racionalización del gasto público implementadas por el Gobierno nacional, en línea con el objetivo de mantener el equilibrio fiscal. Sin embargo, la decisión genera preocupación dentro del ámbito militar, donde algunos sectores consideran que este tipo de actos representan una oportunidad para fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad.

Por el momento, desde la Casa Rosada no hubo anuncios oficiales respecto a la realización o cancelación del desfile. No obstante, el paso de los días sin definiciones alimenta las especulaciones sobre la continuidad de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario patrio.

Con información de TN.