Mosquitos en casa: las plantas más efectivas y fáciles de cuidar para mantenerlos lejos

Cuando llega el verano, una de las mayores molestias son los mosquitos. Aunque recurramos a aerosoles, espirales o ventiladores, estos insectos siempre encuentran la manera de aparecer, interrumpiendo el descanso y dejando molestas picaduras.

Pero hay una solución natural y efectiva: ciertas plantas poseen propiedades repelentes que pueden ayudarte a mantenerlos a raya. A continuación, te contamos cuáles son y cómo aprovecharlas al máximo.

1. Citronela

La citronela es conocida por ser uno de los repelentes naturales más eficaces. Su aroma intenso ahuyenta a los mosquitos y otros insectos. Para potenciar su efecto, podés triturar algunas de sus hojas y colocarlas en el exterior. Sin embargo, si tenés mascotas, es importante tener precaución, ya que esta planta puede resultar tóxica para ellas.

2. Romero

Esta hierba aromática no solo es útil en la cocina, sino que también actúa como un excelente repelente natural. Quemar unas hojitas de romero en una vela o en un hornillo permite esparcir su aroma, manteniendo alejados a los mosquitos y también a las polillas.

3. Lavanda

Si buscás una opción que además de repeler insectos embellezca y perfume tu hogar, la lavanda es ideal. Su fragancia intensa ayuda a mantener a raya a los mosquitos, avispas y otros insectos. Podés cultivarla en macetas o directamente en el jardín para aprovechar sus beneficios.

4. Menta

Otra planta aromática con propiedades repelentes es la menta. Su fuerte olor aleja a los mosquitos, moscas y hormigas. Además, es muy fácil de cultivar y tiene usos medicinales y gastronómicos. Cuanto más intenso sea su aroma, mayor será su capacidad de repeler insectos.

5. Albahaca

La albahaca no solo es una gran aliada en la cocina, sino también un excelente repelente natural. Sus hojas desprenden un aroma intenso que mantiene a los insectos a raya. Tener una maceta con albahaca en la cocina o en el patio puede ayudarte a disfrutar del verano sin tantas molestias.

Si querés un método natural para combatir a los mosquitos, incorporar estas plantas en tu hogar es una excelente alternativa. Además de perfumar y decorar, te permitirán disfrutar de un espacio libre de estos molestos insectos.