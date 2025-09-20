Muerte súbita: por qué es clave el control médico a partir de los 45 años

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de fallecimiento en nuestro país y en todo el mundo. Dentro de estas patologías, la muerte súbita tiene un fuerte impacto: en la Argentina se estima que es la causa de 40 mil defunciones al año. Una cifra que se mantiene estable y que representa un llamado de atención para tomar acciones que reduzcan su incidencia.

¿Qué es la muerte súbita? El cardiólogo Fernando Scazzuso (MN 83.184), Jefe de Electrofisiología y Arritmias ICBA Instituto Cardiovascular, explica que se trata de una muerte inesperada, que ocurre dentro de las 24 horas de presentar síntomas.

Los más frecuentes pueden ser dolor de pecho o falta de aire. “Pero muchas veces no se registra o no es referido por los familiares que el paciente haya tenido en las últimas 24 horas algún síntoma. Por lo tanto, es principalmente una muerte inesperada, de una persona aparentemente sana, que no se encuentra en un tratamiento médico ni en consulta por una enfermedad, pero de repente sufre una parada cardíaca y fallece”, detalla.

40 mil muertes por año se producen por muerte súbita en la Argentina.

Si bien no hay reportes oficiales, en la Argentina se estima que hay un caso de muerte súbita cada mil habitantes. La causa más frecuente es el infarto agudo de miocardio, aunque en algunos casos -sobre todo en personas jóvenes- pueden darse por factores genéticos. “Llamativamente esto no ha cambiado en las últimas dos décadas. A pesar de todos los avances de la medicina y de la ciencia, sobre todo en el tratamiento del infarto y las terapias de reperfusión coronaria, la incidencia de muerte súbita sigue tan estable como siempre”, explica.

Los pacientes que tienen mayor riesgo son aquellos que presentan comorbilidades para enfermedad coronaria, como ser la diabetes, hipertensión, obesidad y tabaquismo, principalmente cuando estas patologías de base no son tratadas debidamente. “También es más frecuente en personas que tengan antecedentes familiares de primer grado de muerte súbita o con un cardio desfibrilador implantado. Así como también en personas con enfermedades cardíacas diagnosticadas”, especifica el cardiólogo Ignacio Mondragón (MN 138590), del Servicio de Electrofisiología del ICBA Instituto Cardiovascular.

La prevención de este tipo de eventos es un eje central de la Semana de Concientización y Prevención de la Muerte Súbita, que se desarrolla este año desde este miércoles 21 de agosto. El objetivo de esta fecha es difundir información de utilidad sobre estos episodios de fallecimiento prematuro, además de generar conciencia en la comunidad sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso de un desfibrilador (DEA) para la atención temprana de un evento cardíaco agudo que se dé fuera del ámbito hospitalario.

Cuáles son los controles para reducir el impacto de la muerte súbita:

La muerte súbita tiene dos picos de mayor incidencia dentro del rango etario de la población. La primera se da durante la infancia y suele estar vinculada a patologías congénitas. Y después crece a partir de los 45 años, cuando la enfermedad coronaria empieza a ser más prevalente en el hombre. Entre las mujeres, en cambio, se da una década más tarde.

El doctor Scazzuso plantea que la elección de quiénes deberían realizar chequeos preventivos es un tema muy discutido dentro de la comunidad médica. “En mi experiencia todo chico que va a entrar al colegio debería tener un electrocardiograma porque allí se pueden detectar muchas patologías congénitas, como son el síndrome de QT prolongado, el síndrome de Brugada, y algunas otras canulopatías. Además de un buen examen físico porque podríamos descartar la miocardiopatía hipertrófica”, detalla.

Los expertos insisten en la importancia del chequeo médico antes de iniciarse en prácticas deportivas. Foto gentileza.

En cuanto a los adultos, se evalúan las condiciones de salud y la edad. “En todo aquel paciente que tiene algún factor de riesgo (presión alta, obesidad, diabetes) requiere control médico y tratamiento de esa comorbilidad. Y en general, a partir de los 45 años todo el mundo debería realizar un control de salud”, plantea el jefe de Electrofisiología y Arritmias del ICBA Instituto Cardiovascular. El doctor Mondragón agrega que en caso de tener un familiar de primer grado que haya sufrido muerte súbita, se recomienda hacerlo al cumplir la mayoría de edad.

Todo chico que va a entrar al colegio debería tener un electrocardiograma porque allí se pueden detectar muchas patologías congénitas». Fernando Scazzuso (MN 83.184)

Otro punto que suele ser eje de discusión, por parte de sociedades médicas y federaciones deportivas, es la realización del control de salud para iniciar o realizar prácticas deportivas. “Creo que un electrocardiograma, un examen físico y un buen interrogatorio es suficiente para autorizar a nuestro potencial paciente para que realice deportes”, apunta el doctor Scazzuso.

Es importante destacar que el 70% de los eventos de paro cardiorrespiratorio ocurren en la vía pública y la forma en la que reaccionen quienes están cerca puede ser determinante en la resolución del cuadro. “Puede ocurrir en cualquier lugar y momento, por lo que es fundamental conocer las señales de alerta y saber actuar en caso de una emergencia. Las señales de alerta incluyen la pérdida de conciencia, falta de respuesta, respiración anormal, dolor de pecho y pérdida del pulso”, apunta el doctor Mondragón.

La evidencia muestra que si el paro es presenciado, se duplican las chances de sobrevida; mientras que si la persona que lo presencia sabe primero activar el sistema de salud y luego realizar maniobras de RCP, las chances se triplican. El masaje cardíaco consiste en la aplicación de una fuerza que hunda el pecho unos 3-5 cm y permita la descompresión 100 veces por minuto. Se realizan ciclos de 2 minutos y, de ser posible, se debe cambiar el reanimador ya que esta acción puede generar agotamiento.

En 2022 fue la reglamentada la Ley de Muerte Súbita, que había sido sancionada en 2015. La norma establece que se debe contar con al menos un desfibrilador automático externo (DEA) en lugares públicos y privados de acceso público en los que haya una concentración o circulación diaria de más de mil personas.

La alimentación saludable, esencial para la salud cardiovascular. Foto gentileza.

Además define como espacio cardioasistido a aquel que cuente con presencia de personal capacitado, una adecuada señalización y ubicación de los DEA (con sus instrucciones de uso); y un sistema de emergencia médica público o privado, que resulta una pieza fundamental en la cadena de supervivencia ante la emergencia.

“Esta ley busca promover la instrucción básica de reanimación cardiopulmonar y el uso de desfibriladores externos automáticos en lugares públicos y privados de acceso público. En caso de una emergencia, es crucial llamar al número de emergencia local y comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar lo antes posible”, remarca el doctor Mondragón.

“Teniendo en cuenta que a pesar de los avances de la ciencia y de la medicina cardiovascular, la incidencia no disminuye, parece muy importante trabajar sobre la prevención de los factores de riesgo. Es decir, inculcarle a la sociedad buenos hábitos de salud. Esto incluye no fumar, hacer deportes, controlar el peso; si hubiese diabetes o hipertensión, tratarlas, y tener los controles que requieran. Hoy parece ser la única alternativa para que esta situación pueda mejorar”, concluye el doctor Scazzuso, en el marco de una nueva Semana de Concientización y Prevención de la Muerte Súbita.

