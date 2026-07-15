Mundial 2026: Salud emocional y las 4 claves para evitar el estrés

El Mundial está en sus últimas instancias y en Argentina se vive de una manera pasional e intensa sobre todo cuando juega la Selección dirigida por Lionel Scaloni, por lo cual es recomendable tener en cuenta ciertos detalles para cuidar nuestra salud y disfrutar de los encuentros.

Disfrutar de la pasión por el fútbol no tiene por qué ser una fuente de angustia persistente y la clave está en utilizar este evento como una oportunidad para fortalecer lazos sociales y practicar la regulación emocional, según un informe de Terapify de México. En el escrito, los psicólogos dieron a conocer algunas estrategias para disfrutar de los partidos:

Gestionar las expectativas: recordar que, aunque nuestra identidad esté ligada al equipo, el resultado deportivo está fuera de nuestro control. Practicar la aceptación radical te permite disfrutar del proceso sin que el resultado final defina tu valor personal. Fomentar el apoyo social: vivir los partidos acompañado, ya que, se observó que el apoyo de pares y el compartir experiencias con otros es un factor determinante para procesar el estrés y mantener la estabilidad emocional. Realizar actividades de «aterrizaje»: después de un partido muy intenso, dedicar 15 minutos a caminar al aire libre o en un espacio verde. El contacto con entornos naturales demostró reducir la fatiga mental y ayudar en la recuperación del estrés tras eventos de alta carga emocional. Utilizar el fútbol como catalizador: aprovechar la energía del Mundial para reconectar con amigos o familiares con los que habíamos perdido contacto. El fútbol es una excelente excusa para reconstruir redes de contención.

Cómo se manifiesta la pasión futbolística



Es importante distinguir entre la pasión saludable y aquella que puede afectar negativamente la vida cotidiana. Aunque vivir el Mundial 2026 con intensidad es normal, reconocer cómo se manifiestan estas emociones ayudará a mantener una relación equilibrada con el deporte.



Estas señales pueden estar asociadas con la vivencia de la psicología del fútbol:

Reacciones fisiológicas intensas: taquicardia, sudoración y tensión muscular durante los minutos críticos del partido.

taquicardia, sudoración y tensión muscular durante los minutos críticos del partido. Derrame emocional (catarsis): llanto espontáneo, gritos de euforia o risa incontrolable tras un gol o un resultado definitivo.

llanto espontáneo, gritos de euforia o risa incontrolable tras un gol o un resultado definitivo. Identificación masiva: una sensación profunda de que el éxito del equipo es mérito propio y que su fracaso es una afrenta personal.

una sensación profunda de que el éxito del equipo es mérito propio y que su fracaso es una afrenta personal. Modulación del humor: cambios significativos en el estado de ánimo (irritabilidad o alegría extrema) que dependen exclusivamente del resultado del juego.

cambios significativos en el estado de ánimo (irritabilidad o alegría extrema) que dependen exclusivamente del resultado del juego. Frecuencia de pensamientos: rumiación constante sobre jugadas, alineaciones o posibles escenarios del torneo, afectando la concentración en otras áreas.

rumiación constante sobre jugadas, alineaciones o posibles escenarios del torneo, afectando la concentración en otras áreas. Conductas de cohesión: necesidad imperante de compartir el evento con otros, ya sea de forma física o a través de redes sociales, para validar la experiencia emocional.

Es crucial entender que estas manifestaciones suelen ser transitorias y que el impacto emocional de un partido suele disiparse en las horas o días posteriores, volviendo a la normalidad del funcionamiento diario, concluyeron los expertos.

Fuente: Noticias Argentinas