Mundial 2026: Cómo cuidar la voz al alentar a la Selección y evitar la disfonía

Durante los partidos de fútbol del Mundial 2026 en los que juega la Selección argentina es habitual hablar más fuerte para hacerse escuchar, cantar, alentar y gritar en repetidas ocasiones.

Aunque estos comportamientos forman parte del entusiasmo deportivo, también representan una importante exigencia para las cuerdas vocales y, durante eventos deportivos tan populares como la Copa del Mundo, aumentan las consultas al otorrinolaringólogo por trastornos en la voz, ligada a festejos y aliento al equipo argentino.

Una investigación publicada en 2019 por la revista académica especializada Journal of Voice indicó que el uso intenso de la voz durante un partido puede producir un fonotrauma agudo, es decir, una sobrecarga de las cuerdas vocales que altera temporalmente su funcionamiento.

Este estudio también evidenció cambios objetivos en la calidad vocal luego de un encuentro, incluso, en personas sin antecedentes de problemas de voz. “Al elevar la intensidad de la voz, las cuerdas vocales vibran con mayor fuerza y aumentan el impacto entre ellas. Si además el ambiente es ruidoso, como ocurre en reuniones, bares o estadios, tendemos a hablar todavía más fuerte para superar el ruido de fondo, incrementando aún más el esfuerzo vocal”, explicó la Dra. Marisa Casiraghi (M.N. 95.874).

Por esta razón, cuando la exigencia se mantiene durante varias horas o se repite con frecuencia, puede aparecer fatiga vocal e inflamación de las cuerdas vocales.



Los síntomas más comunes que pueden presentarse son: ronquera o disfonía, voz más débil o apagada, fatiga al hablar, sensación de esfuerzo para emitir la voz, necesidad frecuente de carraspear, molestias o dolor al hablar y pérdida transitoria de la voz.

Según explica la doctora Casiraghi, médica laringóloga y Coordinadora del equipo de Laringe y Voz del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Británico de Buenos Aires, en la mayoría de los casos estos síntomas suelen mejorar con el reposo vocal, es decir hablar lo menos posible, pero si persisten se recomienda realizar una evaluación médica.

Los 6 consejos para cuidar la voz durante el Mundial



Para vivir a pleno el mundial sin que afecte negativamente nuestra voz, hay algunas medidas sencillas que ayudan a disminuir el esfuerzo vocal:

Mantener una buena hidratación antes, durante y después del partido. Evitar hablar constantemente por encima del ruido ambiente. Alternar los momentos de aliento con períodos de descanso para la voz. No carraspear repetidamente, ya que aumenta el impacto sobre las cuerdas vocales. Evitar fumar y moderar el consumo de alcohol, que favorecen la deshidratación de la mucosa laríngea. Si se está cursando un resfrío, laringitis o cuadro respiratorio, procurar no gritar, ya que las cuerdas vocales se encuentran más vulnerables.

Es importante recordar que, frente a una disfonía que persiste más de dos semanas o aparece de manera repetida después de esfuerzos vocales, se debe realizar una consulta con un especialista en Otorrinolaringología y una evaluación fonoaudiológica.

En este sentido, Casiraghi destacó que la detección temprana permite identificar lesiones benignas de las cuerdas vocales, instaurar el tratamiento adecuado y prevenir alteraciones permanentes de la voz. «Disfrutar del Mundial y alentar a la Selección es compatible con cuidar uno de nuestros principales instrumentos de comunicación e identidad: la voz», culminó la especialista.

Fuente: Noticias Argentinas