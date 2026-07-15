Ezri Konsa palpitó el duelo con el Dibu Martínez: «Cuando entramos a la cancha no hay amigos»

El defensor inglés Ezri Konsa comenzó a calentar la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina y dejó una frase contundente sobre el enfrentamiento que tendrá con Emiliano «Dibu» Martínez, su compañero en el Aston Villa.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el zaguero habló en la zona mixta del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde este miércoles se disputará el esperado clásico, y dejó en claro que la amistad con el arquero argentino quedará de lado durante los 90 minutos.

«No he hablado con él. Seguro que mañana será bonito verlo después de mucho tiempo, pero cuando saltamos al campo no hay amigos», afirmó.

«Tenemos que olvidarnos de la historia»

Más allá de su relación con el Dibu Martínez, Konsa prefirió poner el foco en la importancia deportiva del encuentro y aseguró que Inglaterra intentará dejar de lado el peso histórico que rodea a este clásico.

«Es importante disfrutar de cada momento. Tenemos un grupo especial y disfrutamos de los momentos que pasamos juntos», expresó.

En ese sentido, sostuvo que el seleccionado inglés buscará concentrarse exclusivamente en su rendimiento.

«Tenemos que enfocarnos en nosotros, olvidar la historia detrás de esto y salir a dar lo mejor de nosotros», remarcó.

Qué dijo sobre el clima en el plantel inglés

Durante la conferencia también fue consultado por las repercusiones que generaron algunas declaraciones de Jude Bellingham y las diferencias públicas que trascendieron en torno a decisiones del entrenador Thomas Tuchel.

Sin embargo, Konsa descartó cualquier conflicto dentro del plantel.

«Contamos con un gran grupo; no ha habido problemas. En este torneo, la mentalidad es lo más importante y lo hemos demostrado. Siempre hay ruido externo», aseguró.

Argentina e Inglaterra, por un lugar en la final

La Selección argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles por un lugar en la final del Mundial 2026, donde ya espera España, que consiguió su clasificación tras vencer a Francia en la otra semifinal.donde ya espera España tras eliminar a Francia en la otra semifinal.