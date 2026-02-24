Paseos botánicos guiados, en San Martín de los Andes: ideal para descubrir aún más la naturaleza

“Inteligencia natural” es un paseo performático por el bosque andino patagónico, en San Martín de los Andes. Árboles, hongos, líquenes y rocas se convierten en maestros silenciosos que revelan otras formas de habitar el mundo.



“El paseo propone una experiencia botánica y sensorial que se desarrolla caminando. A lo largo del recorrido, el público es invitado a pensarse en relación con el paisaje y a profundizar su vínculo con la naturaleza”, comentan los organizadores de ese evento, que semana a semana fue sumando interesados en hacerlo. Lejos de pantallas y dispositivos, el cuerpo se vuelve el principal medio de percepción.

Una propuesta íntima que invita a descubrir otras formas de inteligencia profundamente arraigadas en la vida”, agregan.



La obra consiste en una caminata de dificultad media, desde Espacio TRAMA hasta el Mirador Bandurrias.

Duración aproximada 150 min.

Una vez a la semana lo están concretando.



Cada participante deberá abonar el acceso a la comunidad mapuche Curruhuinca ($10.000 turistas / $ 4.000 residentes presentando DNI); no está incluido en el valor de la entrada.

Hay que llevar calzado y ropa cómoda para caminar por un sendero de montaña y 1 litro de agua por persona.







Ficha Técnica del paseo:

Idea, textos e interpretación: Verónica Pellegrini

Asesoramiento escénico: Sandra Monteagudo

Consultas por más información: 2944570041.