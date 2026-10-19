Pasión runner bajo la lluvia: ¿se sale a correr o no?

Llueve y llueve.

Y con tanto encierro y tan nublado, necesitamos un poco de aire libre y salir a correr. Aunque llueva.

¿Es seguro correr bajo la lluvia? ¿Hace bien?

Runner profesionales y amateurs afirman que salir a correr bajo la lluvia es muy seguro, a no ser que este diluviando. Incluso cuando las condiciones sean extremas, la mayoría de las carreras de atletismo prosiguen, haga el tiempo que haga, y correr un maratón bajo la lluvia es totalmente normal. De hecho, algunos corredores incluso prefieren correr cuando cae una lluvia ligera porque les ayuda a estar más frescos.

Dicho esto, es importante tener en cuenta los posibles problemas asociados a correr bajo la lluvia. Hay estudios que demuestran que hacer ejercicio durante un chaparrón puede reducir tu rendimiento, ya que tu cuerpo gasta más energía para mantener el calor. Así que, si sales a correr bajo la lluvia, procura centrarte más en la distancia y el tiempo que en la velocidad.

Cosas para tener si vas a correr bajo la lluvia:

Inundaciones: verificar antes de salir si tu ruta, calle o sendero pasa por zonas inundadas o propensas a inundarse, como las orillas de los ríos. Quizás sea mejor evitarlas.

verificar antes de salir si tu ruta, calle o sendero pasa por zonas inundadas o propensas a inundarse, como las orillas de los ríos. Quizás sea mejor evitarlas. Charcos: correr por los charcos te moja los pies y es muy incómodo. Además, puede haber obstáculos escondidos en los charcos de barro que te provoquen un esguince de tobillo.

correr por los charcos te moja los pies y es muy incómodo. Además, puede haber obstáculos escondidos en los charcos de barro que te provoquen un esguince de tobillo. Hojas: es asombrosamente fácil patinar sobre las hojas resbaladizas del suelo. Esto es un riesgo, sobre todo si haces trail running con lluvia. Intenta dar pasos cortos, ten cuidado y vigila el terreno que tienes delante.

es asombrosamente fácil patinar sobre las hojas resbaladizas del suelo. Esto es un riesgo, sobre todo si haces trail running con lluvia. Intenta dar pasos cortos, ten cuidado y vigila el terreno que tienes delante. Relámpagos: aunque correr bajo la lluvia suele ser totalmente seguro, por lo general conviene evitar correr durante una tormenta eléctrica, ya que existe el riesgo de que caigan rayos o se desplome un árbol.

aunque correr bajo la lluvia suele ser totalmente seguro, por lo general conviene evitar correr durante una tormenta eléctrica, ya que existe el riesgo de que caigan rayos o se desplome un árbol. Tormentas fuertes: al igual que con las tormentas eléctricas, es mejor evitar correr con tormentas y vientos fuertes por el riesgo de que se caiga una rama.

al igual que con las tormentas eléctricas, es mejor evitar correr con tormentas y vientos fuertes por el riesgo de que se caiga una rama. Climas muy fríos: no hace falta prepararse mucho para correr cuando hace frío, pero puede ser arriesgado salir cuando, además de unas temperaturas muy bajas, también hay lluvia. La temperatura de tu cuerpo baja por debajo de lo normal y corres el riesgo de sufrir una hipotermia.

Consejos para correr bajo la lluvia

Conviene planificar qué ropa ponerte para correr bajo la lluvia. Aquí tienes unos sencillos consejos para elegir el calzado y la ropa para correr con lluvia.

La suela de tus zapatillas

Si la opción es correr por superficies resbaladizas es recomendable usar zapatillas con un buen agarre. Si se corre con unas zapatillas viejas, el dibujo puede estar ya desgastado, con lo cual aumentan las posibilidades de resbalar y caerse.

El material exterior de tus zapatillas es otra cosa importante para tener en cuenta para correr bajo la lluvia. En caso de chubascos y lloviznas más leves unas zapatillas resistirán perfectamente. Ahora bien, si corres bajo una lluvia más intensa o durante más tiempo, no está de más elegir unas zapatillas fabricadas con materiales impermeables pero transpirables.

Varias capas de ropa

En cuanto a la ropa para correr con lluvia, lo más recomendable es llevar dos o como máximo tres capas de ropa.

Para la capa exterior es ideal una campera impermeable liviana fabricada con materiales transpirables. Debajo puedes llevar una camiseta de manga larga o camiseta de running dependiendo de la temperatura.

Cuidado con las ampollas y raspaduras. La humedad en los pies generalmente no ayuda, por lo que puede ser útil proteger las zonas sensibles, como los talones, las axilas, los pezones u otras con vaselina. En este caso usar un poco más de lo habitual.

¿Qué ropa usar?

La ropa se va a mojar cuando llueva y puede provocar irritaciones. Evitar que la ropa roce la piel en la medida de lo posible. Para la parte inferior, tu ropa para correr con lluvia debe quedar ceñida. Elegir un par de pantalones cortos si no hace mucho frío.

Una gorra con visera es un accesorio estupendo para correr cuando llueve. La visera evita que el agua llegue a los ojos y ayuda a mantener la temperatura de tu cuerpo.

La consigna: que ninguna lluvia no nos detenga.

Agencias