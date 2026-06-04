Guía completa para solicitar la Pensión No Contributiva por invalidez en junio 2026

Pensión no contributiva por invalidez laboral: guía paso a paso para solicitar el beneficio de ANSES en junio 2026.-

¿Sabías que podés iniciar tu trámite previsional hoy mismo desde el celular y sin pagar un peso? Para quienes buscan el amparo de la seguridad social en este cierre de semestre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto con la Secretaría Nacional de Discapacidad mantienen habilitado el canal digital para gestionar la Pensión No Contributiva por invalidez laboral.

Esta Pensión No Contributiva, diseñado para personas con una disminución del 66% o más en su capacidad laborativa, exige el cumplimiento de requisitos específicos de residencia e ingresos, pero ofrece la ventaja de ser compatible con otras asignaciones durante su gestión.

En un mes donde el aguinaldo domina la agenda, conocer cómo ingresar al sistema en junio 2026 es el primer paso para garantizar el sustento futuro.

ANSES: requisitos oficiales para la Pensión No Contributiva por invalidez laboral

Acceder a este acompañamiento del Estado requiere acreditar una situación de vulnerabilidad, además de una incapacidad total y permanente. El organismo previsional es estricto en la evaluación de los siguientes puntos, que analiza para otorgar la Pensión No Contributiva por invalidez laboral:

Capacidad laborativa : se presume incapacidad total cuando la invalidez produce una disminución del 66% o más en la capacidad de trabajar.

: se presume incapacidad total cuando la invalidez produce una disminución del 66% o más en la capacidad de trabajar. Incompatibilidades : no podés percibir jubilaciones, pensiones o retiros, ni estar empleado bajo relación de dependencia o como autónomo (el monotributo social sí es compatible).

: no podés percibir jubilaciones, pensiones o retiros, ni estar empleado bajo relación de dependencia o como autónomo (el monotributo social sí es compatible). Sustento económico : el solicitante no debe tener ingresos ni parientes (cónyuge o familiares directos) obligados legalmente a proporcionarle alimentos o sustento.

: el solicitante no debe tener ingresos ni parientes (cónyuge o familiares directos) obligados legalmente a proporcionarle alimentos o sustento. Nacionalidad y residencia : se debe ser argentino nativo o naturalizado residente; los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continuada en el país.

: se debe ser argentino nativo o naturalizado residente; los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continuada en el país. Situación judicial: no encontrarse detenido en establecimientos penitenciarios ni a disposición de la justicia.

Pensiones No Contributivas: el Certificado Médico Oficial (CMO) y el proceso en ANSES

El corazón del trámite es el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, el cual debe solicitarse obligatoriamente en un hospital público o centro de salud. Una vez obtenido este documento, el proceso en la Administración Nacional de la Seguridad Social para la Pensión No Contributiva por invalidez laboral se resume en cuatro pasos fundamentales:

Obtención del CMO Digital: es el requisito obligatorio junto con la documentación médica respaldatoria. Ingreso a Mi ANSES: se accede mediante la Clave de la Seguridad Social (que puede crearse en el momento si no se tiene). Carga de datos: en el menú de «Solicitud de prestaciones«, verificar que los datos personales y vínculos familiares estén actualizados. Confirmación de solicitud: elegir la opción específica de Pensión no Contributiva por Invalidez y seguir las instrucciones del sistema.

Es vital recordar que tanto el trámite de la Pensión No Contributiva por invalidez laboral como el CMO son gratuitos y personales. No aceptes intermediarios, abogados ni gestores, ya que la documentación solo puede ser requerida por personal identificado de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Si ya iniciaste la gestión, podés consultar el estado de tu expediente de forma moderna enviando un mensaje al Chatbot TINA por WhatsApp al número (54–11) 3910-1010. Estar informado es la mejor protección para tus derechos de seguridad social en este junio 2026.