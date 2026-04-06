Perros en la calle: por qué el problema sigue y qué responsabilidad tenemos como sociedad

El médico veterinario Jorge Vaccari (MP 262) puso el foco en una distinción que ayuda a entender el problema: no todos los animales que se ven sueltos son realmente abandonados.

Por un lado, están los perros sin hogar. Pero por otro, hay muchos que tienen dueño, pero circulan libremente, sin control ni supervisión.

“Hay perros en la calle que tienen su tutor, aunque no sea del todo responsable”, explicó durante su columna en «El diario del Mediodía», al señalar que esta situación es más común de lo que se cree.

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Cuando el perro es “de todos”, pero no es de nadie

En muchos barrios aparece una figura conocida: el perro comunitario. Vecinos que le dan comida, agua o atención básica, pero sin una responsabilidad clara.

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Según Vaccari, esto puede funcionar en lo cotidiano, pero presenta problemas cuando surgen situaciones de salud o emergencias. “Cuando las cosas se complican, quedan pocos que realmente se hacen cargo”, advirtió.

Un problema global que requiere soluciones locales

El fenómeno de los perros en la calle no es exclusivo de una ciudad o país. Se trata de una problemática presente a nivel mundial, que desde hace décadas busca visibilizarse para promover soluciones.

Entre las principales estrategias aparecen la adopción responsable y la esterilización, como herramientas clave para reducir la población animal sin control.

Qué hacen otros países y qué se puede aplicar

Vaccari señaló que en otros lugares el control es más estricto: los perros están identificados, no circulan sueltos y existe un mayor cumplimiento de normas básicas.

Sin embargo, aclaró que no todo depende de grandes inversiones. “Hay cuestiones que son gratuitas y tienen que ver con la conciencia”, explicó.

Entre ellas, mencionó prácticas simples como usar correa, evitar que el animal circule solo y recoger los desechos.

Hábitos cotidianos que generan conflictos

Más allá de las políticas públicas, muchos problemas se originan en conductas diarias.

Desde dejar salir al perro para que haga sus necesidades en la calle, hasta permitir que deambule solo o rompa bolsas de residuos, son situaciones que afectan la convivencia.

Incluso pueden derivar en conflictos entre vecinos o en reacciones peligrosas. “Son resultantes de conductas inapropiadas del tutor”, señaló el veterinario.

El riesgo de los perros sueltos

Otro punto central es la seguridad. Un perro sin control puede:

Ser atropellado

Perderse

Ser atacado por otro animal

Generar situaciones de riesgo para terceros

“Tu perro puede ser bueno, pero no sabés cómo va a reaccionar otro”, explicó Vaccari, al insistir en la importancia de la correa.

El rol de la comunidad y los límites sociales

El veterinario también planteó que el cambio no depende solo del Estado, sino también de la sociedad.

Marcar conductas, señalar lo que está mal y promover buenas prácticas forma parte de la convivencia. Sin embargo, reconoció que muchas veces estas intervenciones no son bien recibidas.

Aun así, insistió en que es necesario construir acuerdos sociales básicos para mejorar la vida en comunidad.

Políticas públicas y lo que aún se puede mejorar

Vaccari destacó el trabajo de los municipios en campañas de castración y atención primaria, pero consideró que aún se puede reforzar la concientización.

Entre las propuestas, mencionó la necesidad de más señalización en espacios públicos y acciones que incentiven el uso de correa y la recolección de residuos.

Más allá de las medidas que puedan tomarse, el mensaje final apunta al compromiso individual.

La forma en que cada persona cuida a su mascota impacta directamente en el entorno. Y en ese sentido, la tenencia responsable deja de ser un tema individual para convertirse en un asunto colectivo.