Ocho de cada 10 hogares comparten su vida con un perro o un gato y crece la cobertura veterinaria

En Argentina, 8 de cada 10 hogares conviven con un perro o un gato. Su cuidado se convirtió en una prioridad dentro del presupuesto familiar e implica un gasto mensual que ya se instaló como un rubro fijo. Solo en salud, el promedio ronda los $70.000, una cifra que puede aumentar considerablemente ante cualquier imprevisto.

Hoy en día, el cuidado integral de una mascota, desde su alimentación hasta su salud preventiva, representa una porción fija de los ingresos mensuales de cualquier hogar argentino, consolidándose como uno de los rubros fijos más relevantes del presupuesto familiar.

Este gasto aumenta drásticamente cuando surgen imprevistos médicos, llegando a comprometer ahorros o ingresos destinados a otras necesidades básicas. Ante esto, la planificación financiera es fundamental: convertir los imprevistos de salud en una inversión mensual estructurada y previsible es hoy, una manera de garantizar la estabilidad doméstica.

“Entendiendo que las mascotas son parte de la familia, hoy el objetivo es que los tutores tengan una

estrategia clara. Un plan de salud permite organizar las finanzas familiares al cubrir vacunación, urgencias y cirugías, reduciendo los costos y evitando desembolsos imprevistos que desequilibran el hogar”, explica Sabrina Pfeifer, directora de Vetify, el plan de salud para mascotas de Iké Argentina que promueve el cuidado integral y preventivo de perros y gatos.

La misma ofrece una cobertura a nivel nacional, reintegros, en casos en que los tutores elijan mantener las consultas con su veterinario de confianza, atención 24/7 los 365 días del año, traslados y video consultas, además de un servicio que combina atención humana, acompañamiento emocional y tecnología.

Los gastos mensuales fijos pueden incluir elementos como productos de alimentación, consultas veterinarias básicas, vacunas e higiene de las mascotas. Y en muchos casos, los planes proponen beneficios vinculados a estos productos y servicios (alimentación, accesorios, baños, medicamentos, entre otros).



Ventajas para el bolsillo y el bienestar



● Costo fijo en el presupuesto: contar con mayor previsibilidad respecto del gasto mensual.

● Ahorro estructural: los planes preventivos permiten reducir costos directos en medicina y servicios.

● Longevidad: los cuidados adecuados pueden extender la vida de las mascotas entre un 20% y un 30%.

● Adaptabilidad: en muchos casos, existen planes diseñados específicamente para cada etapa (cachorro, adulto o senior), optimizando el gasto según la necesidad real.

● Tecnología 24/7: cobertura de urgencias y videollamadas que ahorran tiempo y traslados innecesarios.