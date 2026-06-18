Poco riego, mucho verde: cinco plantas de interior para principiantes

Además de aportar color y frescura, las plantas de interior ayudan a crear espacios-

Tener plantas en casa puede parecer un desafío para quienes sienten que cualquier especie que compran termina marchitándose. Sin embargo, existen opciones resistentes, adaptables y fáciles de cuidar que permiten sumar naturaleza a los ambientes sin convertirse en expertos en jardinería.

Además de aportar color y frescura, las plantas de interior ayudan a crear espacios más agradables y pueden convertirse en una excelente puerta de entrada para quienes recién comienzan en este mundo.

1. Cinta o lazo de amor

Es una de las plantas más recomendadas para principiantes. Tolera distintos niveles de luz, no exige riegos frecuentes y se reproduce con facilidad a través de pequeños brotes que cuelgan de la planta madre.

Su crecimiento suele ser rápido y luce muy bien en macetas elevadas o estantes.

2. Sansevieria o lengua de suegra

Resistente como pocas. Puede pasar varios días sin agua y soporta tanto ambientes luminosos como rincones con menos luz.

Sus hojas alargadas y verticales aportan un toque moderno a cualquier espacio y requieren muy poco mantenimiento.

3. Potus

Es una de las favoritas para interiores. Se adapta fácilmente a distintos ambientes y puede crecer como planta colgante o trepadora.

Necesita riegos moderados y suele recuperarse bien incluso cuando se descuida durante algunos días.

4. Zamioculca

Esta especie se ganó la fama de ser casi indestructible. Tolera la falta de agua, crece lentamente y mantiene sus hojas brillantes durante todo el año.

Es una excelente alternativa para oficinas, departamentos o espacios donde no recibe demasiada atención.

5. Espatifilo

También conocido como «lirio de la paz», se destaca por sus elegantes flores blancas y su capacidad para adaptarse a ambientes interiores.

Prefiere la luz indirecta y un sustrato ligeramente húmedo, aunque suele ser bastante tolerante a pequeños errores de cuidado.

Algunas claves para que sobrevivan

Aunque estas plantas son resistentes, hay algunos consejos básicos que pueden marcar la diferencia:

Evitar el exceso de riego.

Comprobar que las macetas tengan buen drenaje.

Limpiar periódicamente las hojas.

Ubicarlas según las necesidades de luz de cada especie.

No cambiar constantemente su ubicación.

Para quienes quieren iniciarse en la jardinería sin complicaciones, estas cinco plantas ofrecen una combinación ideal: requieren pocos cuidados, aportan mucho verde y suelen perdonar los errores más comunes de los principiantes.