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Poco riego, mucho verde: cinco plantas de interior para principiantes

Estas especies son resistentes, fáciles de cuidar y se adaptan bien a distintos ambientes del hogar. Una guía para empezar a disfrutar de las plantas de interior sin grandes exigencias.

Redacción

Por Redacción

Además de aportar color y frescura, las plantas de interior ayudan a crear espacios-

Además de aportar color y frescura, las plantas de interior ayudan a crear espacios-

Tener plantas en casa puede parecer un desafío para quienes sienten que cualquier especie que compran termina marchitándose. Sin embargo, existen opciones resistentes, adaptables y fáciles de cuidar que permiten sumar naturaleza a los ambientes sin convertirse en expertos en jardinería.

Además de aportar color y frescura, las plantas de interior ayudan a crear espacios más agradables y pueden convertirse en una excelente puerta de entrada para quienes recién comienzan en este mundo.

1. Cinta o lazo de amor

Es una de las plantas más recomendadas para principiantes. Tolera distintos niveles de luz, no exige riegos frecuentes y se reproduce con facilidad a través de pequeños brotes que cuelgan de la planta madre.

Su crecimiento suele ser rápido y luce muy bien en macetas elevadas o estantes.

2. Sansevieria o lengua de suegra

Resistente como pocas. Puede pasar varios días sin agua y soporta tanto ambientes luminosos como rincones con menos luz.

Sus hojas alargadas y verticales aportan un toque moderno a cualquier espacio y requieren muy poco mantenimiento.

3. Potus

Es una de las favoritas para interiores. Se adapta fácilmente a distintos ambientes y puede crecer como planta colgante o trepadora.

Necesita riegos moderados y suele recuperarse bien incluso cuando se descuida durante algunos días.

4. Zamioculca

Esta especie se ganó la fama de ser casi indestructible. Tolera la falta de agua, crece lentamente y mantiene sus hojas brillantes durante todo el año.

Es una excelente alternativa para oficinas, departamentos o espacios donde no recibe demasiada atención.

5. Espatifilo

También conocido como «lirio de la paz», se destaca por sus elegantes flores blancas y su capacidad para adaptarse a ambientes interiores.

Prefiere la luz indirecta y un sustrato ligeramente húmedo, aunque suele ser bastante tolerante a pequeños errores de cuidado.

Algunas claves para que sobrevivan

Aunque estas plantas son resistentes, hay algunos consejos básicos que pueden marcar la diferencia:

  • Evitar el exceso de riego.
  • Comprobar que las macetas tengan buen drenaje.
  • Limpiar periódicamente las hojas.
  • Ubicarlas según las necesidades de luz de cada especie.
  • No cambiar constantemente su ubicación.

Para quienes quieren iniciarse en la jardinería sin complicaciones, estas cinco plantas ofrecen una combinación ideal: requieren pocos cuidados, aportan mucho verde y suelen perdonar los errores más comunes de los principiantes.


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Tener plantas en casa puede parecer un desafío para quienes sienten que cualquier especie que compran termina marchitándose. Sin embargo, existen opciones resistentes, adaptables y fáciles de cuidar que permiten sumar naturaleza a los ambientes sin convertirse en expertos en jardinería.

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