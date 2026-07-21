Ruta 40: un control policial detectó un fusil cargado dentro de una camioneta y activó un operativo en Neuquén

Un operativo preventivo realizado por la Policía del Neuquén sobre la Ruta Nacional 40 permitió detectar un fusil cargado en el interior de una camioneta. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y derivó en la intervención de la comisaría 28, que quedó a cargo de las actuaciones.

El hecho ocurrió mientras efectivos del Destacamento Nahuel Huapi realizaban controles vehiculares a la altura del kilómetro 2072. Durante la recorrida observaron una camioneta detenida sobre la banquina y se acercaron para identificar a su conductor.

El arma estaba dentro de una mochila

Al solicitar la apertura del vehículo, los uniformados advirtieron la presencia de una mochila de gran tamaño. En ese momento, el conductor informó que en su interior transportaba un fusil y que el arma se encontraba cargada.

Frente a esa situación, el personal policial activó el protocolo de seguridad correspondiente y adoptó medidas preventivas para resguardar la integridad de quienes se encontraban en el lugar, mientras la intervención se desarrollaba en un sector seguro.

Intervino la comisaría 28

Minutos después arribaron efectivos de la comisaría 28, quienes asumieron las actuaciones de rigor y continuaron con el procedimiento conforme a las disposiciones judiciales.

Desde la Policía del Neuquén señalaron que la rápida respuesta del personal permitió controlar la situación sin inconvenientes y destacaron la importancia de los operativos preventivos que se realizan de manera permanente en las rutas de la provincia.