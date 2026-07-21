Quién es Javier Lanari, el nuevo director del Banco Nación confirmado por el Gobierno

El Gobierno confirmó a Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina. Su arribo a la destacada entidad bancaria llega después de la renuncia de Gonzalo Pascual, quien cumplía con este rol desde el el 5 de febrero de 2024.

El nombramiento fue anunciado en el Boletín Oficial publicado este martes, donde también se formalizó la salida de Lanari de su cargo como secretario de Prensa. Según lo establecido en el Decreto 618/2026, el funcionario integrará el directorio hasta el vencimiento del período legal, el 4 de febrero de 2028.

¿Quién es Javier Lanari?

El ahora flamante director del BNA, Javier Lanari, es licenciado en Periodismo por la Universidad del Salvador (USAL).

Se incorporó al Gobierno al comienzo de la gestión de Javier Milei como uno de los principales colaboradores de Manuel Adorni, cuando este se ejercía como vocero presidencial y estaba al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Previo a ingresar a la función pública, Lanari y Adorni compartían un programa durante los fines de semana en Radio Rivadavia, vínculo que nació tras sus respectivas trayectorias en los medios de comunicación.

Luego de que Adorni asumió a la Jefatura de Gabinete, Lanari asumió como secretario de Comunicación y Prensa. En ese cargo fue la mano derecha del exfuncionario y tuvo como principales funciones la relación con los periodistas y la administración de la sala de prensa de la Casa Rosada.

En junio, días antes de que se confirmara la polémica salida de Adorni, presentó su renuncia a la Secretaría de Prensa.