Ataques entre Irán y EE.UU. frenan el estrecho de Ormuz y disparan el petróleo por encima de los 90 dólares

En el estrecho de Ormuz, un buque petrolero fue alcanzado frente a las costas de Omán. El ataque fue atribuida a la Guardia Revolucionaria de Irán.(Foto: gentileza)

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán paralizó el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz y disparó la cotización del petróleo Brent por encima de los 90 dólares por barril. En la décima jornada de combates, los ataques contra buques y la infraestructura energética amenazan el abastecimiento global, mientras la diplomacia internacional intenta reflotar sin éxito el colapsado acuerdo interino.

Pese a la visita a Pakistán del ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, para reunirse con el primer ministro Shehbaz Sharif y la cúpula militar, la ofensiva no se detuvo. Ambas potencias mantuvieron bombardeos estratégicos, al tiempo que el conflicto se extendió hacia el Mar Rojo con el bloqueo naval promovido por las milicias hutíes respaldadas por Teherán.

El petróleo supera los 90 dólares y aumenta la presión económica

El bloqueo del paso marítimo en Ormuz y las amenazas a la navegación comercial impactaron de inmediato en los mercados energéticos. El barril de petróleo Brent se negoció por encima de los 90 dólares, mientras que en Estados Unidos el precio promedio de la gasolina trepó a 4 dólares por galón, añadiendo presión económica sobre los consumidores antes de las elecciones legislativas de otoño.

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen abrieron un nuevo frente de conflicto en el Mar Rojo tras declarar un bloqueo naval contra Arabia Saudita. Según informó la agencia SABA, la agrupación forzó la desviación de seis buques en las cercanías del estrecho de Bab el-Mandeb, amenazando la ruta de oleoductos que el reino saudí utilizaba para evacuar su crudo hacia el mercado internacional ante el cierre de Ormuz.

Ataques marítimos, bombardeos a infraestructura y respuesta del CENTCOM

En el estrecho de Ormuz, un buque petrolero fue alcanzado frente a las costas de Omán, obligando a su tripulación a abandonar la embarcación en una maniobra atribuida a la Guardia Revolucionaria de Irán por el centro de operaciones marítimas del Reino Unido (UKMTO). Por su parte, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó incursiones aéreas contra centros de mando, sistemas de defensa y sitios de lanzamiento de misiles en las provincias iraníes de Fars, Hormozgan, Ilam, Kerman y Sistan y Baluchistan.

En amarillo los objetivos atacados por Irán y en rojo los alcanzados por Estados Unidos. También la ubicación del barco atacado por la Guardia Revolucionaria. (Gentileza AP)

«Las fuerzas estadounidenses permanecen preparadas para responsabilizar a Irán por la agresión no provocada hacia los marinos civiles que buscan transitar de manera libre y abierta por el estrecho», comunicó oficialmente el CENTCOM.

La ofensiva afectó también a países aliados de Washington en la región. Las autoridades de Kuwait denunciaron bombardeos iraníes contra plantas desalinizadoras y centrales eléctricas por cuarto día consecutivo, comprometiendo el suministro de agua potable. En tanto, las fuerzas armadas de Jordania interceptaron cinco drones y tres misiles lanzados desde Irán, al tiempo que las sirenas de alerta resonaron en Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense.

Gestiones diplomáticas de Pakistán y desconfianza entre Washington y Teherán

Ante el deterioro de la situación militar, el gobierno de Pakistán reactivó sus gestiones para intentar sentar a las partes en la mesa de negociación y sostener el memorándum de entendimiento alcanzado en junio. El primer ministro Shehbaz Sharif hizo un llamamiento público a la moderación para evitar un colapso mayor en la región.

Sin embargo, la profunda desconfianza entre los países involucrados condiciona los avances. Mientras el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sostuvo que Washington permanece abierto a negociar si la propuesta iraní «es real», la reanudación de los ataques a la navegación por parte de Teherán en Ormuz terminó por desarticular el acuerdo provisional alcanzado bajo la gestión del presidente Donald Trump.