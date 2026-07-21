Turistas que viajaban hacia Pehuenia quedaron varados por la nieve: asistieron a 12 vehículos en Primeros Pinos

La Brigada Rural Zapala asistió a los conductores y ayudó a colocar cadenas para que pudieran continuar el recorrido. Foto: Policía del Neuquén.

Efectivos de la Policía de Neuquén asistieron a 12 vehículos que habían quedado varados por la nieve y el hielo en la Ruta Provincial 13 de Neuquén este lunes, a la altura de Primeros Pinos, cuando se dirigían hacia Villa Pehuenia.

El operativo se realizó durante un recorrido preventivo por el sector, donde las condiciones de la calzada complicaban la circulación. Los efectivos ayudaron a los turistas a colocar cadenas en las ruedas de los vehículos para que pudieran recuperar tracción y continuar el viaje.

Así fue la asistencia a turistas varados por nieve en Primeros Pinos

Según informó la Brigada Rural Zapala, la presencia de nieve y hielo había generado dificultades para avanzar por la Ruta 13. La asistencia permitió que los rodados pudieran seguir su recorrido hacia Villa Pehuenia.

Los turistas se dirigían hacia Villa Pehuenia en medio de la nevada. Foto: archivo.

En el lugar también intervino personal de Vialidad Provincial, que trabajó con maquinaria para realizar tareas de despeje. De esta manera, se logró recuperar la transitabilidad en el sector de la ruta neuquina.

La situación se registró en medio de las condiciones invernales que afectan distintos sectores de la provincia. Por eso, desde los organismos de emergencia recomiendan consultar el estado de las rutas antes de emprender viajes hacia los destinos cordilleranos.

Las recomendaciones para viajar en las rutas cordilleranas de Neuquén este invierno 2026

Durante la temporada de invierno, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos lleva adelante un operativo en distintos puntos de la provincia para asistir a quienes circulan por las rutas neuquinas. El despliegue incluye equipos preparados para responder ante situaciones derivadas de la nieve y el hielo.

Las Unidades de Respuesta Inmediata están ubicadas en Piedra del Águila, Arroyito, La Rinconada, Villa Traful, Río Hermoso, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Caviahue.

El Gobierno provincial también dispuso herramientas para que los viajeros puedan consultar información sobre el estado de las rutas, las condiciones meteorológicas y la ubicación de los puntos de asistencia antes de salir a la ruta.

Para este martes, el pronóstico del SMN para Primeros Pinos anticipa una jornada con temperaturas de entre cero y 13 grados y probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70% durante la mañana y la noche. El panorama incluye lluvias y nevadas en distintos momentos del día.

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