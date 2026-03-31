Qué plantar en abril: las tres flores que tenés que sembrar ahora para un jardín lleno de color en verano

Si querés que tu jardín luzca colorido, perfumado y lleno de vida en el verano de 2026, este es el momento para actuar.

Con el inicio del otoño, el clima comienza a estabilizarse, las temperaturas se suavizan y las lluvias contribuyen a mantener la humedad del suelo. Este combo natural convierte a abril en uno de los mejores meses para planificar el jardín del verano. Si estás pensando en sumar flores, hay algunas especies que conviene sembrar ahora para que desplieguen todo su potencial en la próxima temporada estival.

A continuación, te presentamos tres plantas que podés incorporar en esta época y que se adaptan perfectamente al clima de buena parte del país. Son populares, vistosas y fáciles de cuidar.

Rosa china: un clásico que nunca falla

Gentileza.-

La rosa china (Hibiscus rosa-sinensis) es una de las favoritas en jardines argentinos. Se distingue por sus grandes flores de tonos intensos –rojo, fucsia, naranja o amarillo– que se abren durante los meses cálidos y aportan un aspecto tropical.

Se puede sembrar por esquejes o semillas, y requiere de una tierra fértil, bien drenada y un lugar donde reciba sol directo o semisombra. Además, necesita riegos regulares para mantener un buen desarrollo. Si se la cuida bien, florece de forma continua durante el verano.

Santa Rita: color y presencia con poco mantenimiento

También conocida como buganvilla, la Santa Rita es una enredadera resistente, muy común en patios y frentes de casas. Sus flores –aunque en realidad lo que vemos son brácteas coloridas– pueden ser fucsia, violeta, blanco o anaranjado.

Es ideal para cubrir muros, pérgolas o alambrados, y necesita mucho sol y un riego moderado. Se multiplica fácilmente por esquejes, y es una de esas plantas que embellecen cualquier rincón con poco esfuerzo.

Jazmín del país: perfume natural para el verano

El jazmín del país (Jasminum polyanthum) es una trepadora que se destaca por su aroma dulce e intenso, especialmente por la noche. Es perfecto para quienes buscan una planta que combine valor ornamental y perfume natural.

Se adapta bien tanto a macetas grandes como a jardines, y prefiere ubicaciones soleadas. Se reproduce por esquejes, y durante los meses de calor requiere riegos frecuentes para mantener la floración. En pérgolas, cercos o balcones, genera un efecto visual encantador.

Abril, el punto de partida

Si querés que tu jardín luzca colorido, perfumado y lleno de vida en el verano de 2026, este es el momento para actuar. Sembrar ahora te permitirá aprovechar el otoño y la primavera para que las plantas desarrollen raíces fuertes y estén listas para florecer con fuerza cuando llegue el calor.