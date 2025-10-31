Si te sobran cáscaras de cítricos, no las tires: 6 formas sorprendentes de aprovecharlas

Los cítricos —como las naranjas, mandarinas, limones, limas o pomelos— son algunas de las frutas más consumidas del mundo. Su aroma, su sabor y sus propiedades nutritivas las vuelven infaltables en la cocina diaria. Sin embargo, al pelarlas, solemos cometer un error muy común: desechar la parte más poderosa, la cáscara.

El secreto que pocos saben: qué hacer con las cáscaras de cítricos que siempre tirás

Lejos de ser un simple residuo, las cáscaras de los cítricos son un verdadero tesoro natural. Contienen una alta concentración de vitamina C, carotenoides y antioxidantes, además de propiedades antiinflamatorias que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y a regular el azúcar en sangre.

Por eso, especialistas en nutrición y bienestar recomiendan aprovecharlas al máximo. A continuación, te contamos tres maneras prácticas y efectivas de reutilizar las cáscaras de cítricos en casa:

Sumergilas en vinagre blanco durante una semana y obtendrás un poderoso limpiador ecológico. Ideal para cocinas, baños o superficies con grasa.

Ralladas o deshidratadas, aportan un toque cítrico y energizante a tortas, galletas o tés. También podés hervirlas para aromatizar el aire del hogar.

Sustituto natural de productos industriales

Según lo que manifestó el especialista, las cáscaras de cítricos ayudarán a reducir residuos orgánicos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y además evitarás gastar dinero.

