Adiós a las moscas en primavera: el truco casero para eliminarlas de la cocina

Con el correr de la primavera, las moscas empiezan, no solo a aparecer, sino que se multiplican y, uno de los lugares donde más frecuentan es la cocina. Atraídas por restos de comida, frutas maduras o basura, se convierten en una molestia difícil de controlar, si se las deja avanzar.

Los insecticidas son una opción rápida, pero su uso puede generar riesgos para la salud y el medio ambiente. Por eso, cada vez más personas buscan soluciones caseras, naturales y sustentables para mantener a las moscas lejos del hogar.

Un método económico y sorprendentemente efectivo consiste en usar frutas porque, además de atraerlas, puede convertirse en un aliado para el dueño de casa a fin de terminar con su molesta visita de manera segura.

Cómo desterrar a las moscas de la cocina en primavera

Las moscas tienen un olfato muy desarrollado, y ciertos aromas intensos de frutas o sus combinaciones resultan desagradables para ellas. De esta forma, en primavera, es posible preparar trampas caseras o repelentes naturales sin recurrir a químicos.

Además, estas técnicas aprovechan restos de frutas que muchas veces terminan en la basura y, de esta forma, se fomenta la reutilización reduciendo el desperdicio. Por eso, es una forma sustentable de cuidar el hogar y el planeta. Lo ideal es colocar estas soluciones en zonas estratégicas de la cocina.

Sugerencias para ahuyentar moscas con frutas en primavera

Se puede hacer en pocos minutos, ya que, estos métodos no solo espantan a las moscas, sino que, también aportan aromas frescos a la cocina, logrando un ambiente más agradable y limpio.

Cáscaras de limón y clavo de olor: pinchar clavos en mitad del limón. Su aroma fuerte espanta a las moscas.

Naranja con vinagre: colocar mitades de naranja con un chorrito de vinagre cerca de la ventana.

Manzana como trampa: hacer pequeños cortes y agregar gotas de jabón y agua, así, las moscas quedarán atrapadas.

Banana madura: usarla como cebo en un frasco cubierto con film y pequeños agujeros. Esto atrae a las moscas que entran, pero, luego, no podrán salir.

Cáscaras de cítricos secas: colocarlas en bolsas de tela para que liberen olor, el cual incomoda a las moscas.

Con estos trucos simples, económicos y sustentables, es posible mantener la cocina libre de moscas sin químicos dañinos, ya que, son soluciones naturales que se puede aprovechar con restos de frutas.

