Si tomás creatina, estos entrenamientos son ideales: las recomendaciones de Mayo Clinic

La creatina es algo que todos tenemos en el cuerpo. “Es un compuesto que proviene de tres aminoácidos y se encuentra principalmente en los músculos y el cerebro”, explican desde Mayo Clinic. Pero no todos aprovechan bien sus beneficios en forma de suplemento para mejorar el rendimiento. En esta nota, te contamos cuáles son los entrenamientos que se potencian con su uso.

La creatina se obtiene en parte de alimentos como carnes y mariscos, y también la producen el hígado, los riñones y el páncreas.

Una vez ingerida, el cuerpo la convierte en fosfocreatina, que se almacena en los músculos como reserva de energía rápida. Esto la convierte en una aliada potente para mejorar el rendimiento.

Más fuerza, más músculo, menos lesiones: beneficios de la creatina

Los estudios indican que los suplementos de creatina ayudan a realizar entrenamientos más intensos y mejorar el rendimiento en deportes de alta exigencia. “Permiten al atleta trabajar más durante repeticiones o carreras cortas”, asegura la Mayo Clinic.

La creatina permite trabajar más durante repeticiones o carreras cortas.

Si hacés deportes explosivos como crossfit, fútbol, básquet o levantamiento de pesas, puede potenciar tu rendimiento. Pero si no entrenás o tenés problemas de salud, es clave consultar con un profesional.

Además, la creatina puede reducir el riesgo de calambres, deshidratación y lesiones en músculos, huesos y tendones. Por eso, se vuelve interesante incluso para quienes hacen actividad física de forma recreativa.

La creatina y sus riesgos: qué advierten los especialistas

La creatina es segura si se toma correctamente, incluso por períodos largos. “Suele ser segura hasta por cinco años en dosis adecuadas”, explican desde la Mayo Clinic. La clave está en elegir productos de buena calidad y sin ingredientes dudosos.

Puede generar aumento de peso (en masa muscular, no grasa), y no es recomendable si tenés problemas renales. En personas sanas, no se observaron efectos negativos sobre los riñones. Eso sí: si combinás creatina con cafeína, podría disminuir su efecto.