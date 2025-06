Tomar creatina todos los días: ¿sirve o te puede hacer mal?

Cada vez más personas que entrenan usan creatina para rendir mejor y ganar músculo. «Atrae más agua a los músculos, haciéndolos más llenos y por eso nos hace parecer más grandes«, señala la experta en nutrición, Carolyn Brown.

Para empezar, la creatina se produce de forma natural en el cuerpo a partir de tres aminoácidos. Es una sustancia que se almacena en los músculos y también se obtiene comiendo alimentos tales como carnes rojas y mariscos.

¿Qué pasa si tomo creatina todos los días?

La buena noticia es que no tiene efectos negativos si se la toma bien y se entrena. Pero hay un punto clave, que es la hidratación.

Generalmente, la dosis recomendada de creatina varía entre 3 y 5 gramos diarios. La nutricionista destaca que con una ingesta correcta, en la primera semana el deportista puede ganar entre dos y cuatro libras de agua.

La creatina ayuda a ganar músculo.

Asimismo, advierte que si no se ven resultados rápidos, puede que sea por no estar tomando suficiente líquido. Por eso, para que funcione bien, la especialista resaltan que se debe mantenerse bien hidratado todos los días. Eso sí, explica que sin entrenamiento, el suplemento no va a tener ningún efecto visible.

La creatina como un riesgo: ¿Quiénes deberían evitarla?



Si bien la creatina es útil, no todas las personas pueden tomar creatina sin riesgo. Por ejemplo, su consumo no se aconseja en personas con problemas renales o hepáticos, porque se procesa en esos órganos.

Tampoco en personas embarazadas y lactantes, en niños y adolescentes (a menos que esté aprobado por un profesional), personas con diabetes (porque puede afectar los niveles de azúcar en sangre) y personas bajo ciertos medicamentos ya que su combinación puede traer efectos adversos.

Sin embargo, en todos los casos, se recomienda visitar a un profesional para que supervise su consumo.