Sin pesas: la postura de yoga perfecta para tonificar el abdomen después de los 50

Cuidar la salud no siempre resulta sencillo. Además de mantener una alimentación equilibrada, es fundamental acompañarla con actividad física que ayude a fortalecer y tonificar el cuerpo. A partir de los 50 años, este aspecto se vuelve aún más importante, ya que con el paso del tiempo la masa muscular tiende a disminuir. En este sentido, los especialistas recomiendan incorporar una postura de yoga especialmente efectiva para tonificar el abdomen y mantener la vitalidad, sin necesidad de recurrir a pesas o rutinas de gimnasio intensas.

El abdomen es una de las zonas clave del cuerpo, no solo por su función, sino también porque suele verse afectado por la hinchazón o la pérdida de firmeza con la edad. Mantenerlo fuerte no solo mejora la postura y la digestión, sino que también ayuda a prevenir el aumento de peso. Por eso, sumar ejercicios específicos —como las posturas de yoga— se convierte en una excelente alternativa, sobre todo después de los 50 años.

En lugar de utilizar pesas para estos ejercicios físicos, la mejor opción es el yoga, una práctica milenaria que tiene una gran cantidad de beneficios para la salud, y que es ideal para tonificar ciertas partes del cuerpo. Para poder tonificar el abdomen, vas a poder realizar esta postura después de los 50 años y que es fácil de hacer.

Cuál es la mejor postura de yoga para tonificar el abdomen

En este caso, la mejor postura de yoga para tonificar el abdomen luego de los 50 años es la del león, una asana que combina la práctica física con una técnica de respiración específica y que podrás realizarla desde cualquier posición; y que más allá de este beneficio, estirarás las piernas, caderas y tobillos. Además, esta postura aclarará la mente y a calentar el cuerpo.

Cómo hacer la postura del león